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特朗普簽署9000億美元疫情紓困法案　美股期貨向上

股市 09:30 2020/12/28

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美國白宮證實，總統特朗普簽署了總規模為9000億美元的新冠紓困法案和政府撥款法案，避免政府停擺。美股期貨向上，道指期貨現升0.3%。

美國國會此前通過涉及近9000億美元的疫情紓困法案、大約1.4萬億美元的政府開支法案後，但特朗普拒絕簽署有關法案，他此前在Twitter帖文形容法案可恥，要求國會將向美國民眾發放的個人補助金，由每人600美元提高至2000美元。紓困法案中包括了600美元的一次性現金發放給合資格國民，特朗普表示該筆金額「少得荒唐」（ridiculously low），並應該增加至2000美元。

特朗普指責國會通過的法案有很多不必要的開支，例如撥款4000萬美元予首都華盛頓的甘迺迪表演藝術中心（John F. Kennedy Center for the Performing Arts），他認為中心在疫情之後便關閉，而較早前國會亦撥款10億美元給首都區的博物館及展覽館，因此質疑這次撥款的原因。

相關文章：【美國經濟】美國9000億紓困法案獲參眾兩院通過　規模等於GDP 4%、對美國經濟有何影響？

【紓困方案】美財長：600美元刺激支票 最早可能下周起發放

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編輯：吳敏芳

 

疫情 特朗普 美國 白宮
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