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【美國紓困】特朗普讓步簽署9000億美元疫情紓困法案　道指期貨升幅擴大

股市 11:39 2020/12/28

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特朗普簽署國會通過的9000億美元紓困法案，以及1.4萬億美元的政府撥款方案。

美國白宮證實，總統特朗普簽署總規模為9000億美元的新冠紓困法案、1.4萬億美元的政府撥款法案，避免美國聯邦政府停擺。特朗普未在派錢金額堅持下簽署法案，美股期貨向上，道指期貨升幅擴大至0.5%，暫報30257點，標指和納指期貨更升0.6%。

美國國會此前通過涉及2.3萬億美元的撥款法案後，特朗普一度拒絕簽署作實。特朗普此前在Twitter帖文形容法案可恥，要求國會將向美國民眾發放的個人補助金，由每人600美元提高至2000美元，形容600美元金額「少得荒唐」（ridiculously low）。

外電報道，特朗普在簽署法案同時要求國會表決提高派錢金額至每人2000美元，但由於其要求沒有約束力，料獲參眾兩院通過機會渺茫。

特朗普指責國會通過的法案有很多不必要的開支，例如撥款4000萬美元予首都華盛頓的甘迺迪表演藝術中心（John F. Kennedy Center for the Performing Arts），他認為中心在疫情之後便關閉，而較早前國會亦撥款10億美元給首都區的博物館及展覽館，因此質疑這次撥款的原因。

相關文章：【美國經濟】美國9000億紓困法案獲參眾兩院通過　規模等於GDP 4%、對美國經濟有何影響？

【紓困方案】美財長：600美元刺激支票 最早可能下周起發放

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編輯：吳敏芳

疫情 特朗普 美國 白宮
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