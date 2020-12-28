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【新股IPO】德運控股1440今起招股　一手入場費2525元

新股IPO 09:21 2020/12/28

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德運將於12月28日至12月31日招股。

德運控股 （新上市編號：01440） 於今日（28日）至31日招股，公司計劃發售3.15億股，招股價介乎0.4元至0.5元，集資最多約1.57億元，一手（5000股）入場費2525元，並於1月13日掛牌。獨家保薦人為德健。

集團為花邊製造商及染整服務供應商，主要按個別訂單從事花邊的製造及銷售，供客戶生產品牌女士內衣產品。截至今年上半年，集團收入按年跌12.1%至9509萬元（人民幣，下同）；純利按年跌22.8%至2125萬元。

公司是次引入3名基石投資者，若按發售價範圍的中位數計，合共認購8800萬股，即4000萬元。

公司集資所得58.2%用於升級、更換及購置染整機器及設施擴充染整服務能力及提升效率、4%用於加強染整服務的研發能力及品質控制、15.9%以天然氣鍋爐更換燃煤鍋爐持續遵守地方政策、1.1%用於擴展綜合企業資源規劃系統、11.1%用於償還兩項銀行貸款、9.7%用作一般營運資金。

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