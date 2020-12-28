▲ 東北亞資產價格上漲 但中國政策有可能轉向

雖然受到疫情影響，東北亞區的資產價格在今年的11月同比上漲了9.9%，升幅高於10月的7.9%，而環比亦上漲1.5%。市場一致預期東北亞區在2021年的政策環境將會相對美國較收緊，從而支撐當地的貨幣。

市場預期，亞洲貨幣政策在2021年的環境下將出現淨收緊，從而支撐美元在該地區偏軟的總體趨勢。在印度等某些國家則較為戲劇化，並意味著市場的預期未必正確。而中國等其他國家則已經做好收緊國內政策的準備，從而增加了政策意外轉向的可能性。

儘管螞蟻金服上市被叫停，大中華地區資產價格仍反彈

在11月，香港和中國內地資產價格同比上漲9.6%，高於10月修正後的同比增幅7.9%。儘管債券繼續拖累整體指標，但股票估值擺脫了IPO臨近上市前被取消的失望情緒，房地產則企穩。

由於投資者關注新冠疫苗消息的同時忽視了臨上市前取消IPO對商業環境的影響，股票估值回升，同比上漲36%（相較10月同比漲幅為27.5%）。由於基數效應，我們認為股票上漲將有機會拖累12月指標，其同比漲幅或會降至6%。與此同時，我們留意到房價的漲幅仍然穩定於同比2.3%。

寬鬆環境轉向或令人民幣陷入波動

我們認為人民幣自新冠疫情最嚴重時期開始的反彈似乎主要是受實際利率與中性短期融資利率（3個月上海銀⾏間同業拆放利率）利差縮水250個基點所推動。現時政策環境仍然維持著大約100個基點的寬鬆政策，但隨著通脹指數下降，2021年第一季度的政策環境或轉向收緊。反過來，政策和市場言論或許會突然轉變，這一次市場對寬鬆政策需求上升，並削弱美元/人民幣交叉匯率的下行動力。

基於市場一致預期，到2021年年末，中國國內環境將會比聯儲局收緊250個基點。這相當於全年相對收緊175個基點，這將會利於人民幣走強。不過，中國的違約事件持續發生，意味著收緊過程可能很困難，因而政策和市場言論突然轉向的風險高企。