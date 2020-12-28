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泡泡瑪特曾挫逾一成半　新華社批「盲盒熱」畸形消費籲加強規範

股市 10:43 2020/12/28

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泡泡瑪特股價上市後大漲，新華社批「盲盒熱」畸形消費，籲加強規範

內地近年興起抽「盲盒」，「盲盒」熱潮帶動泡泡瑪特 （09992） 月中在港上市後，至今股價較上市價大升約一倍。不過，新華社近日刊文，提及盲盒的隨機體驗，讓不少青少年感到新鮮刺激而「入坑」，但上癮和賭博心理滋生畸形消費，部分人每月花費不菲，認為監管部門應進一步規範盲盒經營模式。

泡泡瑪特開市報77.15元，挫逾一成，其後跌幅一度擴大至逾一成半。至上午10時40分，泡泡瑪特報75.3元，跌12.6%，成交5.5億元。

泡泡瑪特上市至今股價最高曾見96.45元，相對上市招股價38.5元，泡泡瑪特累計升幅仍近一倍，最新市值1053億元。

泡泡瑪特9992靠「盲盒」在內地淘金 認購前先看這個「中國迪士尼」夢，可見【下一頁】

新華社的文章指出，盲盒就是在盒子中放置不同樣式的玩偶，消費者憑運氣抽取，有時抽到重覆款式，有時可能抽到心儀款或隱藏款。一個盲盒售價介乎49元至79元（人民幣，下同）不等，也有上百元。不少玩家表示，花幾十元獲取一個小快樂挺值得。過去一年在電商平台上，約20萬名消費者在盲盒花費超過2萬元人民幣。

文章指，盲盒帶來的上癮和賭博心理引起畸形消費，不少盲盒愛好者每月花費不菲，形容是「一入盲盒深似海，從此錢包是路人」，認為監管部門應進一步規範其經營模式，避免畸形發展。

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編輯：吳敏芳

香港股票 新華社 泡泡瑪特（09992）

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