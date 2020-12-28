【港股市況】恒生指數半日微升4點　ATMX齊挫阿里巴巴續跌7%（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股上周五平安夜半日市反覆向好，道指升70點。恒生指數假後低開98點，開報26288點，友邦 （01299） 破頂及內銀股帶動下，大市後開市後隨即倒升，一度升百點。恒指中午收報26391點，升4點。阿里巴巴 （09988） 續挫7%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 、小米 （01810） 跌逾2%至5%；友邦 （01299） 升逾3%破頂；港交所 （00388） 升1%創新高。

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焦點股：多圖講解重點消息

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焦點新聞︰

【新股IPO】年底新股趕尾班車 一文睇有邊幾隻

即市走勢︰

【12︰00】恒指中午收報26391點，升4點。阿里巴巴 （09988） 續挫7%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 、小米 （01810） 跌逾2%至5%；友邦 （01299） 升逾3%破頂；港交所 （00388） 升1%創新高。

京東健康 （06618） 跌逾7%；泡泡瑪特 （09992） 跌逾13%。

【11︰54】恒指中午收市前跌4點，報26381點。

【11︰46】阿里巴巴 （09988） 跌7%，低見211.6元，成交額已逾100億，達118億元。

【11︰37】天能動力盈喜 股價急升逾14%

【11︰32】小米 （01810） 創新高後倒跌，跌幅擴大至3%，低見31.25元。另外，阿里巴巴 （09988） 跌逾6%；騰訊 （00700） 跌逾4%；美團 （03690） 挫半成。

【11︰30】港股轉跌，恒指最新報26386點。

【11︰30】內地股市半日向上，上證升0.3%；深證升0.4%；創業板指升0.4%。

【11︰24】大市升幅收窄至約15點，至26400點水平。

【11︰18】車股造好，比亞迪 （01211） 升逾4%；吉利 （00175） 升半成，破頂高見24.6元；長汽 （02333） 升逾8%，破頂高見24.1元；華晨 （01114） 升0.8%。另外，五菱汽車 （00305） 升逾17%，破頂高見2.82元；至於恒大汽車 （00708） 則逆市跌1.6%。

【11︰15】阿里巴巴 （09988） 跌6%，跌穿215水平低見214.2元。

【11︰06】小米 （01810） 跌幅擴大至2%，低31.65元。

【11︰06】工行 （01398） 升幅擴大至逾3%，建行 （00939） 、中行 （03988） 、農行 （01288） 升逾1%。

【10︰53】長城汽車 （02333） 升逾6%，破頂高見23.6元。 長城汽車公布，接到控股股東保定創新長城資產管理通知，創新長城將其持有的2,500萬股無限售流通A股，質押（抵押）給雲南國際信託辦理股票收益權轉讓業務。

【汽車股】長城汽車控股股東抵押加碼至34.4% 稱未有平倉風險

【10︰46】比特幣曾升穿28000美元水平，火幣科技 （01611） 升近2成，破頂高見6.3元。歐科雲鏈 （01499） 升逾17%；雄岸科技 （01647） 升逾6%；柏能集團 （01263） 升逾1%。

【Bitcoin】末日博士魯賓尼︰比特幣甚至不是資產 升勢全因市場操控

【10︰45】京東健康 （06618） 跌勢略為回順，跌幅收窄至7%，報152元，早段曾低見138元。

【京東健康】京東健康曾跌16%後回穩、高位累回4分之1 阿里健康再跌一成

【10︰40】英國與歐盟達成貿易協議，長和 （00001） 升逾1%，高見54.9元；長建 （01038） 升逾3%，高見41.5元。

【10︰35】中國地利 （01387） 升逾2成破頂高見2.95元。中國地利 公布與京東 （09618） 子公司Nelson Innovation Limited訂立認購協議。中國地利向京東配售合共4.78億股股認購股份，每股作價1.67元， 配售價較收市價2元折讓約16.5%﹐並稱雙方將建立「中國最強的生鮮供應鏈體系」。

【京東股價】京東8億元入股中國地利攻生鮮供應鏈 中國地利股價曾升近一半

【10︰33】小米 （01810） 見33.75元新高後轉跌，小米跌近0.5%，低見32.25元。

【10︰29】中車時代電氣 （03898） 升逾13%，中車時代電氣公布截至9月底止9個月純利約14.97億元人民幣，按年跌約0.4%。

【業績】中車時代電氣首9個月純利微跌0.4%

【10︰17】安踏 （02020） 升逾1%，破頂高見118.6元。

【10︰17】科技股拖累，大市升幅收窄至約35點，報26422點。

【10︰08】洛陽鉬業 （03993） 升逾13%，破頂高見4.88元，銅價抽升，刺激資源股表現。

【10︰06】恒生科技指數跌3%，報7897點。

【10︰04】友邦 （01299） 造好領升，友邦股價升4%，破頂高見95.5元。

【10︰02】中金維持多隻內銀股跑贏大市，建行 （00939） 、工行 （01398） 、農行 （01288） 升逾1%；中行 （03988） 升0.8%。

【10︰01】中資電訊股向好，中移動 （00941） 升逾2%；聯通 （00762） 升半成；中電信 （00728） 升逾3%。

【09︰44】除阿里巴巴 （09988） 下挫，阿里健康 （00241） 亦挫一成，低見21.25元。

【阿里巴巴股價】阿里巴巴再挫半成 散戶無懼215元再排千個買盤入貨

【09︰44】ATM3股跌幅擴大至逾4%。

【09︰43】泡泡瑪特 （09992） 跌幅擴大至逾13%，低見72.05元。新華社近日刊文，提到盲盒的隨機體驗，讓不少青少年感到新鮮刺激而「入坑」，認為監管部門應進一步規範盲盒經營模式。

【09︰42】港交所 （00388） 升幅擴大至逾1%，高見420元新高。

【09︰41】京東健康 （06618） 回吐勢頭未止，股價曾跌逾一成，低見145.9元，最新跌近8%。

【09︰40】大市升幅擴大至約100點。

【09︰39】阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 分別跌逾3%；小米 （01810） 升逾2%，高見33.35元再創新高。

【小米股價】小米11系列今日發佈 小米升近3%再創新高

【09︰36】6隻生物科技股被納入滬深港股通名單，康方生物 （09926） 破頂升6%；諾誠健華 （9969） 升11%；沛

嘉醫療 （09996） 升逾13%；啟明醫療 （02500） 升近6%；亞盛醫療 （06855） 升逾14%；康寧傑瑞製藥 （09966） 升8%。

【互聯互通】6家未盈利生科股納入港股通 亞盛醫藥、康寧傑瑞、沛嘉升約一成（附名單）

【09︰35】阿里巴巴 （09988） 跌幅擴大至逾4%，低見216.6元。

【09︰35】港股早段轉升約55點，報26442點。

【09︰27】瑞麗醫美 （02135） 首日掛牌，股價高開18.8%，開報0.475元。

【09︰21】德運控股1440今起招股 一手入場費2525元

【09︰20】恒生指數假後低開98點，開報26288點。阿里巴巴 （09988） 續跌逾3%；騰訊 （00700） 跌近3%；港交所 （00388） 再創新高；泡泡瑪特 （09992） 挫一成。

【泡泡瑪特】新華社批「盲盒熱」畸形消費 籲加強規範

【09︰13】即月期指開報26401點，跌10點。

【09︰07】人行進行200億元人民幣7天期逆回購操作，另有100億元人民幣逆回購到期。

【08︰56】移卡 （09923） 公布開市前停牌。

【08︰40】恒指黑期升72點，報26400點。道指期貨升60點，報30169點。

【08︰10】阿里巴巴 （09988） 表示，董事會已授權增加公司的股份回購計劃總額，由60億美元增加至100億美元。

【阿里巴巴股價】阿里巴巴將回購計劃總額增至775億元

【07︰80】中國家具產品製造商匯森家居國際集團 （02127） 每股定價1.77元，香港公開發售部分共錄得16萬人認購，超額認購52.4倍，一手中籤率20%。

【新股IPO】匯森家居2127共16萬人認購 超購52.4倍一手中籤率20%（附分配結果）

【07︰50】中國氣體工業投資（CGII HLDGS） （01940） 以每股1.37元下限定價，超額認購9.09倍，一手中籤率10%。

【新股IPO】中國氣體工業投資1940超額認購9倍 一手中籤率10%（附分配結果）

【07︰45】滙豐 （00005） ADR折合報40.4元，升0.3元或0.7%。騰訊 （00700） ADR折合報540.82元，跌15.18元或2.7%。阿里巴巴 （00700） ADR折合報215.16元，跌13.04元或5.7%。

更多ADR收市︰

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【07︰30】美股上周五平安夜半日市反覆向好，受惠英國與歐盟達成，道指收報30199點，升70點；標指收報3703點，升13點；納指收報12804點，升33點。

港股ADR收報26130點，跌255點或近1%。

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責任編輯︰梁浩碩