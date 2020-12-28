【港股市況】恒指黑期升72點　阿里巴巴ADR跌逾5%（不斷更新）

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東北亞資產價格上漲 但中國政策有可能轉向
美股上周五平安夜半日市反覆向好，道指升70點。港股假後若跟足ADR走勢，恒生指數今早料低開約255點，恒指料開報26130點。滙豐 （00005） ADR折合報40.4元，升0.3元或0.7%。騰訊 （00700） ADR折合報540.82元，跌15.18元或2.7%。阿里巴巴 （00700） ADR折合報215.16元，跌13.04元或5.7%。
即市走勢︰
【09︰13】即月期指開報26401點，跌10點。
【09︰07】人行進行200億元人民幣7天期逆回購操作，另有100億元人民幣逆回購到期。
【08︰56】移卡 （09923） 公布開市前停牌。
【08︰40】恒指黑期升72點，報26400點。道指期貨升60點，報30169點。
【08︰10】阿里巴巴 （09988） 表示，董事會已授權增加公司的股份回購計劃總額，由60億美元增加至100億美元。
【07︰80】中國家具產品製造商匯森家居國際集團 （02127） 每股定價1.77元，香港公開發售部分共錄得16萬人認購，超額認購52.4倍，一手中籤率20%。
【新股IPO】匯森家居2127共16萬人認購 超購52.4倍一手中籤率20%（附分配結果）
【07︰50】中國氣體工業投資（CGII HLDGS） （01940） 以每股1.37元下限定價，超額認購9.09倍，一手中籤率10%。
【新股IPO】中國氣體工業投資1940超額認購9倍 一手中籤率10%（附分配結果）
【07︰45】滙豐 （00005） ADR折合報40.4元，升0.3元或0.7%。騰訊 （00700） ADR折合報540.82元，跌15.18元或2.7%。阿里巴巴 （00700） ADR折合報215.16元，跌13.04元或5.7%。
更多ADR收市︰
【07︰30】美股上周五平安夜半日市反覆向好，受惠英國與歐盟達成，道指收報30199點，升70點；標指收報3703點，升13點；納指收報12804點，升33點。
港股ADR收報26130點，跌255點或近1%。
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責任編輯︰梁浩碩