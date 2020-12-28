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【港股市況】恒指黑期升72點　阿里巴巴ADR跌逾5%（不斷更新）

股市 09:14 2020/12/28

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港股市況不斷更新

美股上周五平安夜半日市反覆向好，道指升70點。港股假後若跟足ADR走勢，恒生指數今早料低開約255點，恒指料開報26130點。滙豐 （00005） ADR折合報40.4元，升0.3元或0.7%。騰訊 （00700） ADR折合報540.82元，跌15.18元或2.7%。阿里巴巴 （00700） ADR折合報215.16元，跌13.04元或5.7%。

即市走勢︰

【09︰13】即月期指開報26401點，跌10點。

【09︰07】人行進行200億元人民幣7天期逆回購操作，另有100億元人民幣逆回購到期。

【08︰56】移卡 （09923） 公布開市前停牌。

【08︰40】恒指黑期升72點，報26400點。道指期貨升60點，報30169點。

【08︰10】阿里巴巴 （09988） 表示，董事會已授權增加公司的股份回購計劃總額，由60億美元增加至100億美元。

【阿里巴巴股價】阿里巴巴將回購計劃總額增至775億元

【07︰80】中國家具產品製造商匯森家居國際集團  （02127） 每股定價1.77元，香港公開發售部分共錄得16萬人認購，超額認購52.4倍，一手中籤率20%。

【新股IPO】匯森家居2127共16萬人認購　超購52.4倍一手中籤率20%（附分配結果）

【07︰50】中國氣體工業投資（CGII HLDGS）  （01940） 以每股1.37元下限定價，超額認購9.09倍，一手中籤率10%。

【新股IPO】中國氣體工業投資1940超額認購9倍　一手中籤率10%（附分配結果）

【07︰45】滙豐 （00005） ADR折合報40.4元，升0.3元或0.7%。騰訊 （00700） ADR折合報540.82元，跌15.18元或2.7%。阿里巴巴 （00700） ADR折合報215.16元，跌13.04元或5.7%。

更多ADR收市︰

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    +2

【07︰30】美股上周五平安夜半日市反覆向好，受惠英國與歐盟達成，道指收報30199點，升70點；標指收報3703點，升13點；納指收報12804點，升33點。

港股ADR收報26130點，跌255點或近1%。

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責任編輯︰梁浩碩

香港股票 ADR 阿里巴巴－SW（09988） 滙豐控股（00005） IPO 恒生指數 港股ADR

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