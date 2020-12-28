【恒指夜期+ADR】阿里巴巴美股反撲高港2%　夜期升40點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

內地互聯網監管風暴持續來襲，焦點股ATMX（阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 、小米 （01810） ）齊挫，其中阿里巴巴更再瀉近8%，收報210元。不過，外圍再傳喜訊，美國總統特朗普讓步簽署規模9000億美元疫情紓困法案，料大市短期氣氛可能受到一定支持。

夜期回升，恒指周三結算前相對平靜，在美股開市前夜期升65點，報26428點，主戰場則轉至恒生科技指數。美股開市後，夜期仍升38點。

ADR 折算港元 較港收市價 滙豐ADR 40.19 +0.5% 騰訊ADR 526.45 +1.4% 阿里巴巴美股 214.48 +2.1% 網易ADR 143.02 +1.2% 京東ADR 320.79 +0.8%

美股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點股：多圖講解重點消息

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

焦點新聞︰

【阿里巴巴股價】比騰訊2018年更糟糕？螞蟻集團可能面對的三大情景

【阿里巴巴股價】為何百億美元回購計劃托不起阿里巴巴股價？

【阿里巴巴股價】科技股洗倉 逾2000萬元熱錢湧「港版納指」槓桿ETF博反彈

【新股IPO】年底新股趕尾班車 一文睇有邊幾隻

即市走勢︰

【23︰20】夜期升40點

【22︰48】阿里巴巴美股折算報215.05港元，較港高2.4%。

【22︰36】阿里巴巴在美掛牌ADS早段波動，暫報216.19美元，換算較在港價微跌0.6元，即約209.4元。

【22︰30】美股開市，道指升165點，納指升107點，標指升26點。阿里巴巴於美股跌2%，報217美元。恒指夜期升53點，高水101點。

【22︰12】夜期升65點

【21︰42】阿里巴巴美股盤前折算報211.65港元，較港收市價高0.8%。

【21︰18】恒指夜期報26437點，升74點，高水122點。

【20︰15】長和Ooredoo訂立諒解備忘錄 有意合併印尼電訊業務

【20︰13】夜期升54點。阿里巴巴美股盤前跌1.5%，折算後較港股高1%， 而京東（美：JD）於盤前亦跌1.8%。

【19︰22】道指期貨升逾百點，恒期夜期愈升愈有，現升69點，報26432點，高水117點。

【19︰21】北水趁科技股頹狂掃騰訊近68億 全日吸資84億

【18︰27】恒指夜期升43點，高水91點。阿里巴巴（美：BABA）美股盤前跌1.6%，報218.4美元，折算較港股收市價低0.8%。

【17︰50】恒指夜期報26402點，升39點，高水87點。

【16︰35】資金由ATM轉炒新能源車 長汽破頂、吉利比亞迪逆市升

【16︰30】即月期指收報26363點，跌48點或近0.2%，高水48點。

【16︰20】匯森家居、 中國氣體工業暗盤 中國氣體工業曾升逾8成

【16︰10】恒指收報26314點，跌71點。阿里巴巴 （09988） 再跌近8%；美團 （03690） 、騰訊 （00700） 跌逾6%；小米 （01810） 跌4%。友邦 （01299） 、工行 （01398） 逆市升逾4%力撐。

【16︰00】恒指U盤前跌58點，報26328點。

【15︰51】阿里巴巴 （09988） 尾市跌近8%，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌6%；小米 （01810） 跌逾4%。

【15︰33】港股尾市跌約45點，報26341點。

【15︰28】中芯國際 （00981） 跌近5%，低見18.08元。芯鑫融資租賃獲其他股東和新投資者合共約29.99億元人民幣注資，令其所持股權由約10.14%攤薄至約9.25%，繼續為第三大股東。

【15︰15】工行 （01398） 升逾4%；建行 （00939） 升近2%；中行 （03988） 升逾1%；農行 （01288） 升逾2%。

【15︰00】內地股市全日靠穩，上證升0.02%；深證升近0.2%；創業板指升不足0.1%。

【14︰46】港股跌幅收窄至約20點，報26364點。

【14︰33】阿里巴巴跌9%，低見207.2元，今年升幅全消。

【14︰19】科指跌近4.5%或364點，報7778點。

【14︰14】阿里巴巴 （09988） 跌逾8%；騰訊 （00700） 跌逾5%；美團 （03690） 跌7%；小米 （01810） 跌逾3%，4股拖低大市370點。

【14︰14】中國金屬利用 （01636） 飈升逾七成，高見0.255元，成交602.9萬元。

【14︰07】大市跌約80點，至26300點水平。

【14︰07】阿里巴巴 （09988） 跌幅擴大至逾8%，跌穿210元水平，低見209.2元。

【13︰24】內地醫保談判平均降價51% 石藥、百濟神州公布納入名單（第二版）

【13︰17】恒大物業 （06666） 升逾6%，破頂高見9元。

恒大物業穩定價格期結束 未有行使超額配股權

【13︰15】農夫山泉 （09633） 升逾6%，高見53.9元又創新高。

【13︰02】恒指跌約20點，報26366點。

【13︰00】港股午後初段偏軟，恒生指數跌5點，報26381點。

【13︰00】移卡 （00923） 午後復牌後升逾2%，高見39.25元。

【移卡股價】移卡1.7億人幣增持廣告代理 涉關連人士、公司午後復牌

【12︰40】匯森家居2127追揸沽攻略 投資界：升幅約2成至5成

【12︰31】恒指黑期升26414點，升86點。

【12︰00】恒指中午收報26391點，升4點。阿里巴巴 （09988） 續挫7%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 、小米 （01810） 跌逾2%至5%；友邦 （01299） 升逾3%破頂；港交所 （00388） 升1%創新高。

京東健康 （06618） 跌逾7%；泡泡瑪特 （09992） 跌逾13%。

【11︰54】恒指中午收市前跌4點，報26381點。

【11︰46】阿里巴巴 （09988） 跌7%，低見211.6元，成交額已逾100億，達118億元。

【11︰37】天能動力盈喜 股價急升逾14%

【11︰32】小米 （01810） 創新高後倒跌，跌幅擴大至3%，低見31.25元。另外，阿里巴巴 （09988） 跌逾6%；騰訊 （00700） 跌逾4%；美團 （03690） 挫半成。

【11︰30】港股轉跌，恒指最新報26386點。

【11︰30】內地股市半日向上，上證升0.3%；深證升0.4%；創業板指升0.4%。

【11︰24】大市升幅收窄至約15點，至26400點水平。

【11︰18】車股造好，比亞迪 （01211） 升逾4%；吉利 （00175） 升半成，破頂高見24.6元；長汽 （02333） 升逾8%，破頂高見24.1元；華晨 （01114） 升0.8%。另外，五菱汽車 （00305） 升逾17%，破頂高見2.82元；至於恒大汽車 （00708） 則逆市跌1.6%。

【11︰15】阿里巴巴 （09988） 跌6%，跌穿215水平低見214.2元。

【11︰06】小米 （01810） 跌幅擴大至2%，低31.65元。

【11︰06】工行 （01398） 升幅擴大至逾3%，建行 （00939） 、中行 （03988） 、農行 （01288） 升逾1%。

【10︰53】長城汽車 （02333） 升逾6%，破頂高見23.6元。 長城汽車公布，接到控股股東保定創新長城資產管理通知，創新長城將其持有的2,500萬股無限售流通A股，質押（抵押）給雲南國際信託辦理股票收益權轉讓業務。

【汽車股】長城汽車控股股東抵押加碼至34.4% 稱未有平倉風險

【10︰46】比特幣曾升穿28000美元水平，火幣科技 （01611） 升近2成，破頂高見6.3元。歐科雲鏈 （01499） 升逾17%；雄岸科技 （01647） 升逾6%；柏能集團 （01263） 升逾1%。

【Bitcoin】末日博士魯賓尼︰比特幣甚至不是資產 升勢全因市場操控

【10︰45】京東健康 （06618） 跌勢略為回順，跌幅收窄至7%，報152元，早段曾低見138元。

【京東健康】京東健康曾跌16%後回穩、高位累回4分之1 阿里健康再跌一成

【10︰40】英國與歐盟達成貿易協議，長和 （00001） 升逾1%，高見54.9元；長建 （01038） 升逾3%，高見41.5元。

【10︰35】中國地利 （01387） 升逾2成破頂高見2.95元。中國地利 公布與京東 （09618） 子公司Nelson Innovation Limited訂立認購協議。中國地利向京東配售合共4.78億股股認購股份，每股作價1.67元， 配售價較收市價2元折讓約16.5%﹐並稱雙方將建立「中國最強的生鮮供應鏈體系」。

【京東股價】京東8億元入股中國地利攻生鮮供應鏈 中國地利股價曾升近一半

【10︰33】小米 （01810） 見33.75元新高後轉跌，小米跌近0.5%，低見32.25元。

【10︰29】中車時代電氣 （03898） 升逾13%，中車時代電氣公布截至9月底止9個月純利約14.97億元人民幣，按年跌約0.4%。

【業績】中車時代電氣首9個月純利微跌0.4%

【10︰17】安踏 （02020） 升逾1%，破頂高見118.6元。

【10︰17】科技股拖累，大市升幅收窄至約35點，報26422點。

【10︰08】洛陽鉬業 （03993） 升逾13%，破頂高見4.88元，銅價抽升，刺激資源股表現。

【10︰06】恒生科技指數跌3%，報7897點。

【10︰04】友邦 （01299） 造好領升，友邦股價升4%，破頂高見95.5元。

【10︰02】中金維持多隻內銀股跑贏大市，建行 （00939） 、工行 （01398） 、農行 （01288） 升逾1%；中行 （03988） 升0.8%。

【10︰01】中資電訊股向好，中移動 （00941） 升逾2%；聯通 （00762） 升半成；中電信 （00728） 升逾3%。

【09︰44】除阿里巴巴 （09988） 下挫，阿里健康 （00241） 亦挫一成，低見21.25元。

【阿里巴巴股價】阿里巴巴再挫半成 散戶無懼215元再排千個買盤入貨

【09︰44】ATM3股跌幅擴大至逾4%。

【09︰43】泡泡瑪特 （09992） 跌幅擴大至逾13%，低見72.05元。新華社近日刊文，提到盲盒的隨機體驗，讓不少青少年感到新鮮刺激而「入坑」，認為監管部門應進一步規範盲盒經營模式。

【09︰42】港交所 （00388） 升幅擴大至逾1%，高見420元新高。

【09︰41】京東健康 （06618） 回吐勢頭未止，股價曾跌逾一成，低見145.9元，最新跌近8%。

【09︰40】大市升幅擴大至約100點。

【09︰39】阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 分別跌逾3%；小米 （01810） 升逾2%，高見33.35元再創新高。

【小米股價】小米11系列今日發佈 小米升近3%再創新高

【09︰36】6隻生物科技股被納入滬深港股通名單，康方生物 （09926） 破頂升6%；諾誠健華 （9969） 升11%；沛

嘉醫療 （09996） 升逾13%；啟明醫療 （02500） 升近6%；亞盛醫療 （06855） 升逾14%；康寧傑瑞製藥 （09966） 升8%。

【互聯互通】6家未盈利生科股納入港股通 亞盛醫藥、康寧傑瑞、沛嘉升約一成（附名單）

【09︰35】阿里巴巴 （09988） 跌幅擴大至逾4%，低見216.6元。

【09︰35】港股早段轉升約55點，報26442點。

【09︰27】瑞麗醫美 （02135） 首日掛牌，股價高開18.8%，開報0.475元。

【09︰21】德運控股1440今起招股 一手入場費2525元

【09︰20】恒生指數假後低開98點，開報26288點。阿里巴巴 （09988） 續跌逾3%；騰訊 （00700） 跌近3%；港交所 （00388） 再創新高；泡泡瑪特 （09992） 挫一成。

【泡泡瑪特】新華社批「盲盒熱」畸形消費 籲加強規範

【09︰13】即月期指開報26401點，跌10點。

【09︰07】人行進行200億元人民幣7天期逆回購操作，另有100億元人民幣逆回購到期。

【08︰56】移卡 （09923） 公布開市前停牌。

【08︰40】恒指黑期升72點，報26400點。道指期貨升60點，報30169點。

【08︰10】阿里巴巴 （09988） 表示，董事會已授權增加公司的股份回購計劃總額，由60億美元增加至100億美元。

【阿里巴巴股價】阿里巴巴將回購計劃總額增至775億元

【07︰80】中國家具產品製造商匯森家居國際集團 （02127） 每股定價1.77元，香港公開發售部分共錄得16萬人認購，超額認購52.4倍，一手中籤率20%。

【新股IPO】匯森家居2127共16萬人認購 超購52.4倍一手中籤率20%（附分配結果）

【07︰50】中國氣體工業投資（CGII HLDGS） （01940） 以每股1.37元下限定價，超額認購9.09倍，一手中籤率10%。

【新股IPO】中國氣體工業投資1940超額認購9倍 一手中籤率10%（附分配結果）

【07︰45】滙豐 （00005） ADR折合報40.4元，升0.3元或0.7%。騰訊 （00700） ADR折合報540.82元，跌15.18元或2.7%。阿里巴巴 （00700） ADR折合報215.16元，跌13.04元或5.7%。

更多ADR收市︰

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

【07︰30】美股上周五平安夜半日市反覆向好，受惠英國與歐盟達成，道指收報30199點，升70點；標指收報3703點，升13點；納指收報12804點，升33點。

港股ADR收報26130點，跌255點或近1%。

提升中小企現金流。高達450,000積分！條款細則適用

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最 精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！詳情

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播 出，立即收看！

責任編輯︰梁浩碩