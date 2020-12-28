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【疫情焦點】全球確診新增25萬宗　美國新增12萬

Hot Talk 08:31 2020/12/28

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【疫情焦點】全球確診新增25萬宗　美國新增12萬

新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至12月28日早上8時25分，全球累計81,289,261宗新冠肺炎確診病例，較上日增加259,065宗。累計1,773,030死亡個案，較上日增加3,832宗。

地區 新增確診 確診累積 死亡個案
美國 124,591 19,566,791 341,127
意大利 8,937 2,047,696 71,925
英國 32,408 2,295,143 70,860
西班牙 0 1,869,610 49,824
法國 8,233 2,616,510 62,867
德國 2,038 1,658,637 30,502
中國 21 86,976 4,635
香港 0 8,611 137

‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。
‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫

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責任編輯︰梁浩碩

疫情 德國 法國 意大利 香港 英國 中國 西班牙 美國 肺炎

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