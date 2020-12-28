【疫情焦點】全球確診新增25萬宗　美國新增12萬

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【泡泡瑪特】新華社批「盲盒熱」畸形消費 籲加強規範
新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至12月28日早上8時25分，全球累計81,289,261宗新冠肺炎確診病例，較上日增加259,065宗。累計1,773,030死亡個案，較上日增加3,832宗。
|地區
|新增確診
|確診累積
|死亡個案
|美國
|124,591
|19,566,791
|341,127
|意大利
|8,937
|2,047,696
|71,925
|英國
|32,408
|2,295,143
|70,860
|西班牙
|0
|1,869,610
|49,824
|法國
|8,233
|2,616,510
|62,867
|德國
|2,038
|1,658,637
|30,502
|中國
|21
|86,976
|4,635
|香港
|0
|8,611
|137
‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。
‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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責任編輯︰梁浩碩