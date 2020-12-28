【阿里巴巴股價】阿里巴巴跌幅增至7%　擴大回購計劃規模至775億元

▲ 阿里巴巴回購規模由60億美元增至100億美元。

阿里巴巴 （09988） 成為內地反壟斷調查對象後，阿里巴巴股價上周急挫8%，更失守250天牛熊分界綫，阿里巴巴今早公布，將回購計劃總額增至100億美元（775億港元）。不過，消息無助阿里巴巴股價表現，阿里巴巴假後低近3.9%，開報219.4元，接近中午收市跌幅擴大至7%，阿里巴巴中午收報212.2元，跌7%，成交123.5億元。

阿里巴巴表示，董事會已授權增加公司的股份回購計劃總額，由60億美元增加至100億美元。該股份回購計劃的有效期為兩年（至2022年底）。阿里巴巴已於本季度開始執行該股份回購計劃。

阿里巴巴股價六連跌 散戶無懼215元再排2000個買盤入貨惟再沖散，可見【下一頁】

阿里巴巴及螞蟻集團遭監管調查進程

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

官媒《人民日報》報道，內地市場監管總局根據舉報，對阿里巴巴實施「二選一」等涉嫌壟斷行為立案調查，阿里巴巴股價上周五收報228.2元，跌8.1%，為跌幅最大藍籌，阿里巴巴ADR跌勢未止，折合報215.16元，跌13.04元或5.7%。

【阿里巴巴壟斷】調查組進駐阿里巴巴現場調查全部結束

【阿里巴巴壟斷】阿里巴巴涉「二選一」壟斷被立案調查跌8% 官媒：阿里初步回應積極（不斷更新）

【阿里巴巴股價】阿里巴巴高位跌逾2成兼失250天綫 股價何時見底？

提升中小企現金流。高達450,000積分！條款細則適用

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最 精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！詳情

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播 出，立即收看！

責任編輯︰梁浩碩