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【阿里巴巴股價】阿里巴巴將回購計劃總額增至775億元

股市 08:08 2020/12/28

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【阿里巴巴股價】阿里巴巴將回購計劃總額增至775億元

阿里巴巴 （09988） 成為內地反壟斷調查對象後，阿里巴巴股價上周急挫8%，更失守250天牛熊分界綫，阿里巴巴今早公布，將回購計劃總額增至100億美元（775億港元）。

阿里巴巴表示，董事會已授權增加公司的股份回購計劃總額，由60億美元增加至100億美元。該股份回購計劃的有效期為兩年（至2022年底）。阿里巴巴已於本季度開始執行該股份回購計劃。

阿里巴巴及螞蟻集團遭監管調查進程

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官媒《人民日報》報道，內地市場監管總局根據舉報，對阿里巴巴實施「二選一」等涉嫌壟斷行為立案調查，阿里巴巴股價上周五收報228.2元，跌8.1%，為跌幅最大藍籌，阿里巴巴ADR跌勢未止，折合報215.16元，跌13.04元或5.7%。

【阿里巴巴壟斷】調查組進駐阿里巴巴現場調查全部結束

【阿里巴巴壟斷】阿里巴巴涉「二選一」壟斷被立案調查跌8%　官媒：阿里初步回應積極（不斷更新）

【阿里巴巴股價】阿里巴巴高位跌逾2成兼失250天綫　股價何時見底？

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責任編輯︰梁浩碩

香港股票 回購 阿里巴巴－SW（09988）

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