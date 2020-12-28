▲ 【新股IPO】匯森家居2127共16萬人認購 超購52.4倍一手中籤率20%（附分配結果）

中國家具產品製造商匯森家居國際集團 （02127） 公布招股結果，匯森家居國際集團每股定價1.77元，集資淨額12.637億元，匯森家居國際集團一手中籤率20%，抽15手（30,000股）穩獲一手。【分配結果】

匯森家居國際集團配發結果及招股詳情

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匯森家居國際集團於香港公開發售部分共錄得16萬人認購，超額認購52.4倍，國際發售超額認購1.25倍。

公司集資所得約45.4%將用於建立由兩個生產車間組成的一個新製造工廠、約33%將用於建設愛格森工廠二期；約5.0%將用於通過為匯森家具工廠購買更先進及自動化的機器及設備以升級生產線；約6.6%預期將用於提高產品設計及研發能力；約10.0%用作一般補充營運資金及其他一般企業用途。

匯森家居國際集團於12月29日掛牌。

【新股IPO】匯森家居2127今日起招股 每手入場費3757元

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責任編輯︰梁浩碩