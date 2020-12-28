  • 21°C
香港時間 : 20201228日 (一) 09:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】匯森家居2127共16萬人認購　超購52.4倍一手中籤率20%（附分配結果）

新股IPO 07:59 2020/12/28

分享：

【新股IPO】匯森家居2127共16萬人認購　超購52.4倍一手中籤率20%（附分配結果）

中國家具產品製造商匯森家居國際集團 （02127） 公布招股結果，匯森家居國際集團每股定價1.77元，集資淨額12.637億元，匯森家居國際集團一手中籤率20%，抽15手（30,000股）穩獲一手。【分配結果】

匯森家居國際集團配發結果及招股詳情

    點擊圖片放大
    +6
    +5

匯森家居國際集團於香港公開發售部分共錄得16萬人認購，超額認購52.4倍，國際發售超額認購1.25倍。

公司集資所得約45.4%將用於建立由兩個生產車間組成的一個新製造工廠、約33%將用於建設愛格森工廠二期；約5.0%將用於通過為匯森家具工廠購買更先進及自動化的機器及設備以升級生產線；約6.6%預期將用於提高產品設計及研發能力；約10.0%用作一般補充營運資金及其他一般企業用途。

匯森家居國際集團於12月29日掛牌。

【新股IPO】匯森家居2127今日起招股　每手入場費3757元

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

提升中小企現金流。高達450,000積分！條款細則適用

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最 精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！詳情

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播 出，立即收看

責任編輯︰梁浩碩

香港股票 匯森家居（02127） IPO

上一篇文章

【阿里巴巴股價】阿里巴巴將回購計劃總額增至775億元

下一篇文章

【新股IPO】中國氣體工業投資1940超額認購9倍　一手中籤率10%（附分配結果）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美股焦點】美股IPO熱潮未完　4大矚目新股料明年初登場
【美股焦點】美股IPO熱潮未完　4大矚目新股料明年初登場
【天氣預告】下周強烈寒潮抵港　天文台預測除夕元旦氣溫低至5度
【天氣預告】下周強烈寒潮抵港　天文台預測除夕元旦氣溫低至5度
【恒指黑期】阿里巴巴美股遭2415億狂掟　股價較港再低5.7%　騰訊ADR低2.7%　恒指黑期收市跌66點
【恒指黑期】阿里巴巴美股遭2415億狂掟　股價較港再低5.7%　騰訊ADR低2.7%　恒指黑期收市跌66點
女股神Cathie Wood：5大科技顛覆全球經濟　標普過半成分股面臨危機
女股神Cathie Wood：5大科技顛覆全球經濟　標普過半成分股面臨危機
【港股展望】恒指2021年最高幾多點？ 一文看清各大行最新預測
【港股展望】恒指2021年最高幾多點？ 一文看清各大行最新預測
【餐飲寒冬】美心新增7品牌　主打網店外賣
【餐飲寒冬】美心新增7品牌　主打網店外賣