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道指上周五升70點　港股ADR跌255點

股市 07:40 2020/12/28

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道指上周五升70點　港股ADR跌255點

道指上周五升70點
美股上周五平安夜半日市反覆向好，受惠英國與歐盟達成，道指收報30199點，升70點；標指收報3703點，升13點；納指收報12804點，升33點。

港股ADR跌255點
港股ADR收報26130點，跌255點或近1%。滙豐 （00005） ADR折合報40.4元，升0.3元或0.7%。騰訊 （00700） ADR折合報540.82元，跌15.18元或2.7%。阿里巴巴 （00700） ADR折合報215.16元，跌13.04元或5.7%。

油價升0.2%
英國及歐盟達成貿易協議支持油價表現，紐約期油收報48.23美元，升0.11美元或0.2%；布蘭特期油收報51.29美元，升9美仙或0.2%。

美滙指數跌近0.1%
美滙指數報90.02，跌近0.1%。歐元兌美元報1.2204；美元兌日圓報103.55；英鎊兌美元曾升穿1.36，最新報1.3565。

美國十年期債息報0.92厘。

紐約期金升近0.3%
市場對美國新一輪刺激計劃仍樂觀，紐約期金收報1883.2美元，升5.1美元或近0.3%。現貨金於1888美元水平。

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責任編輯︰梁浩碩

欄名 : 金股滙行情

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