【貿易禁令】多隻澳洲運煤船滯留海上 逾千船員困海上多月

中國自10月起加強對澳洲煤炭進口管制，《紐約時報》報道指，目前有約70艘載有澳洲煤炭的貨船等待卸貨，涉及700萬至1,000萬噸澳洲煤炭，更有約1,400名船員滯留海港個月甚至漂流半年以上，亦有船員稱曾試圖自殺。

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事實上，早在禁令生效前，中方港口曾以加強檢驗為由，延遲或禁止貨船進入港口，令有船員有逾半年未曾上岸。而自中方實施禁令後，仍有不少貨船冒險抵達中國港口，近1個月的滯留貨船數目便由50艘增至70艘。



法新社周日（27日）報道指，自中方對澳洲多項商品施加貿易限制後，主要出口至中國的澳洲龍蝦銷量大受打擊，當地分銷商需降低本地龍蝦售價以吸引本地消費者購買；另外其他大宗商品出口自中國的銷量也大減，包括精銅及精鐵。

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