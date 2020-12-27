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【Bitcoin】末日博士魯賓尼︰比特幣甚至不是資產　升勢全因市場操控　

股市 23:10 2020/12/27

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魯賓尼認為，比特幣近期升勢只是市場操縱的結果。

今年以來比特幣表現跑贏多數資產，外界亦關注虛擬貨幣未來的發展前景。被稱為「末日博士」的美國紐約大學經濟學教授魯賓尼（Nouriel Roubini）表示，今輪比特幣漲勢完全由「市場操縱」驅動（driven by manipulation），更指比特幣不能算是貨幣、甚至不是一種資產。

魯賓尼接受外媒訪問時表示︰「稱比特幣為一種貨幣就是不對的，它不算一種貨幣。它也不是什麼記賬單位，不是一種支付手段，也無法穩定地保留價值。」

他更直言，比特幣「甚至都不能算是一種資產」，資產既能產生收入、有用途，也有資本利得，比如債券、股票和房地產；不然是像貴金屬一樣，雖然不會帶來收入，但它們有工業用途，可以作為珠寶，也可以作為資本利得。

而比特幣既沒有收入、用途，也沒有實用性。

比特幣升勢因市場操縱

他認為比特幣所唯一擁有的屬性，是一種投機的、自我實現的上漲，而這種上漲是由市場操縱驅動。

他亦指出所謂的穩定幣「Tether」，實際上是創造出來用以操縱比特幣價格的假幣，僅今年一年時間，泰達幣的供應量就從最初的40億美元規模增加到200億美元規模，整整增加了160億美元。

Tether即是USDT，是由Tether發行的一種與美元掛勾的虛擬貨幣。發行商表示，每一個Tether背後會有等額的美元作為支撐，而在不同的虛擬貨幣交易所，均有着Tether與不同虛疑貨幣之間的交易。

魯賓尼引述包括德克薩斯州大學奧斯汀分校在內的研究團隊用學術研究稱，每當比特幣價格走弱，就會有更多的Tether的發行。但Tether實際上是一種不合法的偽穩定貨幣，它背後沒有任何資產作價格支撐，它的發行只是用作購買比特幣。這實際上是對比特幣價格進行操縱。

魯賓尼更表示，正如加密貨幣交易所和衍生品交易平台BitMex這個最大的詐騙公司被起訴一樣，人們也可以去起訴Tether背後的公司。在未來幾個月，對虛擬貨幣的犯罪調查將達到高峰。

相關文章︰【Bitcoin】比特幣屢創新高　Elon Musk：有沒有可能將Tesla資產換成比特幣

【Bitcoin】摩通料6000億美元追入比特幣　較比特幣總規模更高

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編輯︰侯景成

 

虛擬貨幣 美元 比特幣 IVE 德克薩斯 美國

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