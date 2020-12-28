【開市9點半】阿里巴巴完成壟斷行為調查　股價聖誕前已瀉逾一成

（1）內地互聯網監管風險不斷升溫，阿里巴巴 （09988） 上周更因涉嫌採用「二選一」等壟斷行為而遭調查，阿里巴巴在美交易股票更瀉逾13%。內地傳媒報道最新報道，指現場調查上周結束了之餘，調查人員更認為阿里巴巴積極配合。投資者短期可留意螞蟻集團與阿里巴巴會否有任何新的監管消息出現，相信後者股價將續受消息影響。

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【阿里巴巴壟斷】調查組進駐阿里巴巴現場調查全部結束

（2）阿里巴巴遭調查之餘，旗下螞蟻集團亦發公告，指上周六 （26日）接受了金融管理部門的約談，並將成立整改工作組。

【阿里巴巴壟斷】螞蟻集團：12月26日 螞蟻集團接受了金融管理部門約談 立即着手製定整改方案和工作時間表

（3）螞蟻集團約談消息早於12月24日傳出，且阿里巴巴涉嫌「二選一」等壟斷行為遭調查，拖累阿里巴巴假日前急跌8.7%，其美股單日更急挫13.3%，較港收市價更低5.7%。

【阿里巴巴壟斷】螞蟻集團被金融部門二次約談提5整改 加上阿里巴巴遭查壟斷當日港美急挫逾1成

（4）內地監管風險持續困擾，最新政策更要求各類型銀行機構不得通過第三方互聯網平台，或與其他第三方中介合作的方式吸收存款，已經開展合作的，即日起下架相關存款產品，終止合作。

內地禁止銀行與第三方網絡平台合作攬存

（5）科技股監管風險雖不低，但有「科技女股神」之稱的方舟投資（ARK Investment Management）創始人兼首席執行官Cathie Wood卻指，5大科技創新將會重塑市場，籲投資人宜提早布局迎接劇變。

女股神Cathie Wood：5大科技顛覆全球經濟 標普過半成分股面臨危機

（6）財政司司長陳茂波發網誌指，今年香港先後受疫情、經濟、地緣政治及中美磨擦等影響，對環球很多地方都是困難的一年，更形容病毒是「真正共同敵人」。

【香港經濟】陳茂波：病毒是唯一共同敵人 嚴防輸入、力爭清零

（7）港股踏入2020年最後一個星期交易日，究竟明年大市會如何走向？ 本網綜合部分大行看法，較樂觀的券商料恒指可重新挑戰30000點大關。

【港股展望】恒指2021年最高幾多點？ 一文看清各大行最新預測

（8）小米 （01810） 表示，小米11產品包裝中將取消隨機附送充電器，為「響應科技環保號召」。

【小米新機】小米11系列將效仿蘋果取消隨機附贈充電器 稱「響應科技環保號召」

（9） 京東 （09618） 業務再有新發展，將與 中國地利 （01387） 訂立認購協議。中國地利向京東配售合共4.78億股股認購股份，每股作價1.67元，佔已擴大後股本約5.37%。

【新經濟股】京東旗下入股內地農產品批發市場中國地利 涉8億元 攻生鮮供應鏈

港股9點半開市，在迫車返工途中，本網列舉9點開市前要注意的消息，帶出半點投資思考空間，編製「9點半開市」專欄，今天繼續送上。

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