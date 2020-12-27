【新冠疫情】整容者接種莫德納疫苗　或更易現副作用

美國食品及藥物管理局（FDA）周五（25日）表示，莫德納研發的新冠疫苗對曾經進行面部整容的人士有副作用，他們在接種疫苗後，或會出現面部腫脹和發炎，惟這些副作用只是免疫系統的自然反應，可以透過藥物治療，有皮膚科呼籲曾整容的群眾毋須因擔心過敏而拒接種疫苗。

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加州皮膚科醫生Shirley Chi表示，至少有兩名半年前曾注射面部填充物的人士，在接種莫德納疫苗後出現副作用，另外亦有一名注射唇部填充物的人士，在打針兩天內出現過敏反應，但他們透過使用類固醇或抗組織胺藥物治療後便能康復，又指人體接種疫苗後，引起發炎的免疫系統會加速運作，因此出現副作用是合理現象。



另外，據紐約時報報道，波士頓一名腫瘤科醫生於周四接種莫德納疫苗數分鐘後，出現嚴重過敏反應，包括頭暈和心跳加速，是首宗因接種莫德納疫苗而出現的嚴重過敏反應。

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