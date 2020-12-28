【新年優惠】奇華餅家推賀年產品早鳥優惠　搶攻下個節日商機

▲ 奇華餅家即日起至12月31日，率先推出賀年產品「早鳥預售優惠」，門市及網店同步登場。（奇華餅家提供圖片）

聖誕節剛過去，有零售商搶先把握下個節日商機。奇華餅家即日起至12月31日，率先推出賀年產品「早鳥預售優惠」，門市及網店同步登場，包括以150元（原價190元）購買賀年蛋卷券兩張、145元（原價187元）購買賀年蛋卷券一張及鳯梨酥九粒裝禮券一張、223元（原價286元）購買亞嫲糖年糕券一張及蘿蔔糕券一張等，購買以上賀年禮券組合，更可獲贈50元電子購物禮券一張。

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錯過了早鳥優惠的話，奇華餅家亦在新春期間推出多項限時及精選套裝優惠，即日起至2月11日，顧客於全線分店以正價購買奇華年貨並消費滿228元，即可獲贈奇華禮品50元現金優惠券乙張；顧客亦可於全線分店以優惠價168元購買新春福袋，內有賀年熊貓曲奇、什錦薄片禮盒、蛋卷禮盒、揮春等，總值超過240元；顧客於網店購買年糕產品（包括禮券）2件或以上，則享有8折優惠。

奇華餅家更推出新產品吸客，包括首推素食之選「鮮淮山雜菌素糕」售112元，將於2021年1月22日於奇華全線分店發售、「薑汁黑糖年糕」今年亦載譽歸來售102元，亦特意推出「賀年如意全盒」售218元。

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責任編輯：朱悅瀅

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