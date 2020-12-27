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【英國疫情】疫苗一針難求 富豪願出2萬打尖搶先接種

環球社會熱點 19:59 2020/12/27

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新冠疫苗一針難求，多國政府皆安排長者等高危群體優先接種新冠疫苗。在英國有一些富豪則願意大灑金錢，出錢務求儘快接種新冠疫苗。有私人診所老闆更表示，有人更開出每針新冠疫苗約2萬港元的高價。

英國出現變種病毒 英國疫情最新發展 【下一頁】

變種病毒傳播多地 全球最新情況 【下一頁】

英國柴郡（Cheshire）一間私人診所負責人 Roshan Ravindran表示，部分英國富豪雖然並非政府安排優先接種的群體，也試圖出動銀彈攻勢購買接種疫苗優先權。 Ravindran表示，曾有人表示願意用2,000英鎊（約2萬港元）購買疫苗。

Ravindran透露，詢問疫苗的人通常身邊都有親人因新冠肺炎離世，對疫情感到絕望。但Ravindran強調，目前所有藥廠正研發的疫苗，都已由政府訂購市面上的大部分劑量。他預計私人診所可能要等到明年4月，才可以為公眾正式提供疫苗接種服務。

英國政府已訂購1億劑牛津大學與阿斯利康（AstraZeneca）共同研發的疫苗，當中4,000萬劑將於下年3月交付。另外，英國政府亦有訂購4,000萬劑輝瑞（Pfizer）和BioNTech共同研發的疫苗，500萬劑Moderna研發的疫苗。英國截至本月20日，已為民眾接種超過61萬劑輝瑞疫苗。

責任編輯：李俊儀

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