【比利時疫情】老人院多人確診18人死 或聖誕老人播疫

▲ 比利時一間老人院爆發新冠肺炎感染群組，懷疑為聖誕老人播疫。

歐洲多國的新冠肺炎疫情嚴峻，長者更是感染新冠肺炎的高危群體，各地老人院都暫停讓外人到訪。比利時一間老人院爆發新冠肺炎感染群組，超過150人感染新冠肺炎，更有18人死亡。由於聖誕節前曾有聖誕老人到訪老人院，疑為老人院爆發疫情的原因。

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比利時城市莫爾（Mol）一間名為Hemelrijck的老人院爆發新冠疫情，老人院共有157人確診新冠肺炎，包括121名院友及36名職員。再有5人於平安夜及聖誕節期間死亡，令老人院感染群組的死亡人數增至18人。

據悉，一名聖誕老人曾於本月初到訪老人院。這名聖誕老人與助手當時佩戴口罩，到老人院的多個公共區域探訪院内長者。這名聖誕老人前往老人院前身體並無不適，其後證實為新冠病毒的超級傳播者。

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當局起初指這名聖誕老人有遵守社交距離措施，但其後的相片可見聖誕老人與不少長者近距離合照。

政府指當地幾個實驗室正在追查感染源頭，但目前仍未取得結果。當局已緊急調派醫護人員，協助控制老人院的疫情。

責任編輯：鄭錦玲