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【樓市現象】疫情下冇得去旅行 港人假期留港買樓 十大屋苑成交量按週大升逾6成

股樓投資 19:27 2020/12/27

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過去的傳統經驗，樓市於年底一向較淡靜，因為港人愛趁聖誕連新年長假到外地旅遊。不過今年受疫情影響，港人未能外遊，新盤市場也未有全新盤開售，不少人趁疫市下筍盤增轉投二手市場尋寶，過去的3天聖誕節長假期二手交投暢旺。


據中原地產的數據，十大屋苑於本周末（26日至27日）錄得18宗成交，較上周末11宗增加7宗或63.6%，連續5個周末企穩雙位數， 而3天聖誕節長假期（25日至27日）共錄29宗成交，交投屬暢旺。

【疫市低價】麗晶花園兩房480萬沽 呎價僅1.1萬元 貼近屯門居屋，詳見【下一頁

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，今年受疫情影響沒有外遊活動，近日本港確診數字亦較上週略為回落，限聚令下，市民減少慶祝活動，部份買家選擇於做足防禦措施下，趁長假期睇樓，加上疫苗方面有進展，對樓市屬正面訊息，本港樓市基礎因素不變，剛性需求高企，低息環境持續，加上近日一手方面未有新盤開售，主要以貨尾為主，令購買力集中於二手市場。

成交量最高的屋苑為黃埔花園，三天假期間連錄6宗成交，中原地產副分區營業經理袁顯岸表示，長假期內市民沒有外遊活動，部份準買家趁機入市，黃埔花園3天假期錄得6宗。成交單位包括9期6座高層A室成交，實用面積771平方呎，3房間隔，以1,230萬元成交，折合實用呎價15,953元。

【疫市高價】啟德區屋苑4房高價7萬租出 貴過九龍站上蓋 邊個樓盤咁厲害?，詳見【下一頁

新界區方面，沙田第一城週末錄2宗成交，對比上週同期無升跌，假期內錄得5宗成交，交投屬活躍，全月暫錄約34宗。中原地產分區營業經理侯惠良表示，屋苑最新錄7座低層A室，建築面積605平方呎，實用面積515平方呎，3房間隔，議價後以682萬元易手，實用平均呎價13,243元。

港島區方面，海怡半島本周末錄得1宗成交，較上周末無升跌，3天長假期錄3宗成交。中原地產首席分區營業經理盧鏡豪表示，假期內錄得22座高層G室成交，實用面積886平方呎，建築面積1097平方呎，4房套房間隔，以1720萬元易手，折合平均實用呎價19,413元。 

【疫情反覆】袁國勇：疫情有機會再次反彈 「不要再有聚餐 直至疫苗出現」，詳見【下一頁

 

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記者：陳詠妍

 



 
 

二手市場 陳永傑 疫情 限聚令 中原地產 沙田第一城 海怡半島 黃埔花園

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