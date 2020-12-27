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【新經濟股】京東旗下入股內地農產品批發市場中國地利　涉8億元　攻生鮮供應鏈

股市 19:49 2020/12/27

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京東集團入股中國地利。

中國地利 （01387） 公布，與京東集團 （09618） 子公司Nelson Innovation Limited訂立認購協議。中國地利向京東配售合共4.78億股股認購股份，每股作價1.67元，佔已擴大後股本約5.37%。配售價較收市價2元折讓約16.5%。稱雙方將打造中國最強的生鮮供應鏈體系。

中國地利表示，配股所得款項總額及估計所得款項淨額分別為7.98港元及約7.97億元，擬用於日後可能進行的投資及作為集團一般營運資金。

中國地利在內地經營農產品批發市場，分別在杭州、瀋陽、貴陽、黑龍江、壽光物流園等。2019年佣金收入10.1億元人民幣，租金收入4.1億元人民幣。

資料出自中國地利集團年報，記錄所經營的市場分布。

中國地利董事會認為，認購事項為公司提供難得機會擴闊其股東基礎，為集團未來發展及業務擴展籌集資金；認購事項將進一步於集團與京東集團業務之間創造協同效應，推動集團的未來發展及業務增長。

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編輯︰侯景成

 

香港股票 中國地利（01387） 京東集團—SW（09618） 高達 配售 配股 集資 新經濟股 京東（美：JD）

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