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【京東股價】京東8億元入股中國地利攻生鮮供應鏈　中國地利股價曾升近一半

股市 10:21 2020/12/28

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京東集團入股中國地利。

中國地利 （01387） 公布，與京東集團 （09618） 子公司Nelson Innovation Limited訂立認購協議。中國地利向京東配售合共4.78億股股認購股份，每股作價1.67元，佔已擴大後股本約5.37%。中國地利配售價較收市價2元折讓約16.5%﹐並稱雙方將建立「中國最強的生鮮供應鏈體系」。

中國地利周一（28）股價一度大升47.5%至2.95元，至上午10時20分，中國地利升幅收窄至22.5%，暫報2.45元，成交約2060萬元。京東則隨大型科股網回吐，跌2%，報318.6元，成交6.3億元。

阿里巴巴未止瀉 騰訊美團京東同挫，可見【下一頁】

中國地利表示，配股所得款項總額及估計所得款項淨額分別為7.98港元及約7.97億元，擬用於日後可能進行的投資及作為集團一般營運資金。

中國地利在內地經營農產品批發市場，分別在杭州、瀋陽、貴陽、黑龍江、壽光物流園等。2019年佣金收入10.1億元人民幣，租金收入4.1億元人民幣。

資料出自中國地利集團年報，記錄所經營的市場分布。

中國地利董事會認為，認購事項為公司提供難得機會擴闊其股東基礎，為集團未來發展及業務擴展籌集資金；認購事項將進一步於集團與京東集團業務之間創造協同效應，推動集團的未來發展及業務增長。

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編輯︰侯景成

香港股票 中國地利（01387） 京東集團—SW（09618） 高達 配售 配股 集資 新經濟股 京東（美：JD）

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