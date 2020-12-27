【香港經濟】陳茂波：病毒是唯一共同敵人　嚴防輸入、力爭清零

▲ 財政司司長陳茂波期望，明年可以把握內地及外圍經濟復甦的機遇。（資料圖片）

財政司司長陳茂波發網誌指，今年香港先後受疫情、經濟、地緣政治及中美磨擦等影響，對環球很多地方都是困難的一年。他形容，病毒是「真正共同敵人」，必須在最短時間內遏止疫情，保障市民的健康同時保經濟元氣，而關鍵在於「對外要嚴防輸入，對內要力爭清零」。

陳茂波指，疫情威脅市民的性命、社會及經濟穩定，特別是新冠病毒傳染力強，部分確診者無病徵或病情急速轉差，因此迅速有效防疫控疫是保障所有市民健康的關鍵，亦是讓市民回復正常生活、社會恢復運作、經濟重回正軌的大前提。

他續指，隨著港府盡可能大範圍進行病毒檢測，盡量掃瞄出感染個案，大幅切斷病毒傳播的源頭，加上日後疫苗接種計劃的展開，整個抗疫工作便有兩層的防護。

陳茂波又稱，只有在經濟持續發展和社會穩定的環境中，才具備有利條件梳理各種矛盾，逐步解決社會的各項深層次問題。他期望，明年環境可以持續好轉，把握中國經濟持續發展、外圍經濟逐步復蘇帶來的機遇。

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