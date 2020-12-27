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【聖誕市道】無晚市堂食影響零售　尖沙咀零售店人流按年跌一半

商業 18:46 2020/12/27

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聖誕節剛過去，有尖沙咀零售商戶認為，下午人流仍不俗，但晚上人流明顯疏落。（程志遠攝）

首個疫情下的聖誕節剛過去，尖沙咀乃傳統的零售旺區，但受訪的尖沙咀零售商戶普遍認為，今年人流似乎大不如前，主要受疫情減少消費意慾及無晚市堂食影響。

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尖沙咀的西裝店Zuitable負責人Mark觀察到，聖誕期間仍有市民逛街，但人流相對去年疏落，下午的人流與去年相若，但無晚市堂食下，6時後的人流按年跌超過一半。他又指，店舖生意亦按年下跌少許，相信因為疫情打擊經濟，即使港人逛街亦未必消費。「疫情下在家太悶出來逛街，但消費明顯謹慎。」

位於K11的護膚品店Afresh by Apple，其創辦人陳鳳屏（Apple）透露，晚市無堂食下，連帶影響商場內的零售生意，人流及生意均按年跌一半，「以往市民食完飯會逛街，但現時無晚市堂食，相信有些市民索性不出街。」疫情下遊客全無，她坦言，幸好店舖主打本地人生意，遊客生意只佔1成，亦留意到不少港人消費變得謹慎。

為應對市民假期減少外出，陳指，現時已加大網購生意，約佔整體生意的四分之一，能幫補部分門市生意。「疫情下更多人使用店舖的WhatsApp皮膚分析服務，經店員推薦適合的護膚品後，客人可於網上購買寄往家中，免除於門市脫下口罩的風險。」

【聖誕節】疫下企業消費大減　拖累禮籃商聖誕銷情跌2成 

記者：朱悅瀅

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