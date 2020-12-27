【新冠疫苗】歐盟多國今起接種 馮德萊恩：感人團結時刻

▲ 歐盟多國周日（27日）正式展開新冠疫苗接種，歐盟委員會主席馮德萊恩形容為感人的團結時刻。

新冠肺炎疫情於全球肆虐，歐盟藥品管理局上周批准使用輝瑞（Pfizer）研發的新冠疫苗。歐盟多國周日（27日）正式展開新冠疫苗接種，而德國等國更搶先於前一日為部分人接種新冠疫苗。歐盟委員會主席馮德萊恩更形容歐盟民眾可正式接種新冠疫苗，體現了感人的團結時刻。

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歐盟27國共錄得超過1,600萬宗新冠肺炎確診個案，超過33.6萬名新冠患者死亡，反映歐洲多國的疫情嚴峻。歐盟藥品管理局上周一（21日）批准緊急使用輝瑞及BioNTech研發的疫苗，歐盟多國按計劃於周日展開接種。輝瑞位於比利時的工廠，上周五（25日）起運送多批輝瑞疫苗到歐盟各國的醫院。

歐盟大多數國家都安排長者及療養院友優先接種疫苗。匈牙利、德國及斯洛伐克提前於上周六（26日）展開接種，德國一名居住於療養院的101歲婆婆成為首位接種新冠疫苗的德國人。

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意大利周日展開接種，5名醫護人員於羅馬一間醫院内接種疫苗，成為全國首批接種者。捷克總理巴比什（Andrej Babis）周日也接種疫苗，而該國曾參與第二次世界大戰的退役老兵熱皮科娃（Emilie Repikova）也坐在輪椅上接種疫苗。

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）發布一段影片，她形容新冠疫苗可順利於歐盟各國推出，是體現了感人的團結時刻（a touching moment of unity）。

責任編輯：鄭錦玲