【疫市低價】麗晶花園兩房480萬沽 呎價僅1.1萬元 貼近屯門居屋

近日本港疫情持續反覆，不少大廈出現多宗確診個案，引起社區恐慌。位於九龍區的居屋屋苑九龍灣麗晶花園，屋苑步行至最鄰近的港鐵彩虹站，最快只是約10分鐘，交通便利，而且樓價較低水，一向是不少上車人士之選。不過，本月中屋苑的其中一幢大廈曾錄得7宗確診個案，令該屋苑的交投量有所放緩，日前一個兩房單位錄得成交價僅480萬元的成交。

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利嘉閣地產聯席董事鄭維杰表示，該行新近促成九龍灣麗晶花園7座極低層F室的二手成交，單位實用面積約407平方呎，採兩房間隔，外望街景。單位近日獲買家以480萬元承接，折合實用面積呎價約11,794元。事實上，現時不少新界西屯門的居屋樓價已逾「5球」，呎價亦逾1.1萬元，雖然是次麗晶花園成交處於極低層，但呎價而言，也尚算低水。



據悉，原業主於2009年4月，以約118萬元（已補地價）購入上述單位，持貨約11年，現轉手帳面獲利約362萬元，物業升值約3倍。

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麗晶花園呎價有幾低水?睇睇下圖：

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鄭維杰補充，麗晶花園本月至今暫錄約6宗二手成交個案，平均實用面積成交呎價約12,698元，現時約有60個放盤提供，最低入場價由520萬元起。

麗晶花園於12月中時也錄得成交，其中2座中低層B室，實用面積407平方呎，採2房間隔，附有裝修。原業主曾叫價560萬元放盤，經議價後，最後以518萬元於自由市場成交，累減42萬元或7.5%，實呎12,727元，成交價低市價約5%。

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記者：陳詠妍