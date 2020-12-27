【英國疫情】英科學家研發新藥 有望預防感染新冠病毒

新冠肺炎疫情肆虐全球，多國致力研發新冠疫苗及藥物遏制新冠肺炎疫情。英國科學家正在研發一種新冠肺炎預防藥物，希望幫助提高高危群體的免疫力，於半年至一年內避免感染新冠肺炎病毒。這款新冠肺炎預防藥物仍在試驗階段，料最快於明年3月至4月推出。

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該款藥物由英國倫敦大學學院醫院（UCLH）NHS信託基金和藥廠阿斯利康（AstraZeneca） 共同研發。有別於使用人體產生的抗體製造的藥物，這款藥物含有名為「AZD7442」的單株抗體 (Monoclonal antibody)，是由阿斯利康於實驗室創造出的抗體。

NHS信託基金病毒學家霍利亨（Catherine Houlihan） 正在進行名為「風暴追蹤者」（Storm Chaser）的研究，目前已安排10名志願者接受藥物。志願者分別暴露於醫療機構、學校等有新冠病毒的環境，團隊正密切追蹤他們的情況。

志願者會分別接受兩次療程，研究團隊期望研究可證實，藥物有助志願者在半年至一年内免受新冠病毒感染。如這款藥物獲得監管結構批准，最快可於明年3月至4月面世。

據悉，該款藥物可提供即時免疫力，研究團隊計劃將這款藥物用作緊急療法，減低於醫院、療養院内人士感染新冠病毒的風險，同時協助遏制疫情於上述場所爆發。

責任編輯：李俊儀