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【英國疫情】民眾清晨排隊購物 未「封城」地區現人潮

環球社會熱點 17:54 2020/12/27

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英格蘭部分地區仍未「封城」，大量民眾趁著Boxing Day清晨4點起排隊購物。

新冠肺炎疫情全球大流行，英國由「拆禮物日」（Boxing Day）起，實施相等於和封城無異的第4級防疫措施，全國近一半人口受影響。但英格蘭部分地區仍未「封城」，利物浦等城市的商店外清晨4點已現人潮，大量民眾趁著Boxing Day排隊等候執平貨。

英國出現變種病毒 英國疫情最新發展 【下一頁】

變種病毒傳播多地 全球最新情況 【下一頁】

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英國多個地區的商店受第4級防疫措施限制，為近數十年以來首次於Boxing Day關閉。英國目前有2,400萬人口需遵守第4級防疫措施，佔全國人口約43%。

但英格蘭有不少城市仍未實施第4級防疫措施，伯明翰（Birmingham）、紐卡素（Newcastle）、萊斯特（Leicester）、謝菲爾德（Sheffield）、利物浦（Liverpool）等城市的零售商仍可維持開放。

上述地區有不少民眾於Boxing Day當日出門購物，更有人清晨4點已到達商店門口排隊。雖然店外排著長龍，但大部分民眾都有佩戴口罩防疫，人群之間也保持適當的社交距離。

英國巴克萊信用卡公司（Barclaycard）的一項研究發現，Boxing Day為英國最受歡迎的促銷日。超過四分之一（27%）的受訪者表示，希望在Boxing Day當日購物，較2019年同期的25%呈輕微增幅。

責任編輯：鄭錦玲

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