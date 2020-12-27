【變種病毒】加拿大有夫婦確診 西班牙瑞典也出現個案

英國出現新冠肺炎變種病毒後，全球多個國家及地區也發現相關變種病毒確診個案。加拿大安大略省出現兩宗變種病毒確診個案，屬於本地傳播。西班牙和瑞典也發現新冠肺炎變種病毒個案，確診變種病毒的患者均由英國入境。

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加拿大安大略省（Ontario）衛生官員上周六（26日）晚宣佈，錄得兩宗新冠肺炎變種病毒個案。患者為一對夫婦，兩人均沒有外遊記錄，亦並非早前確診人士的密切接觸者。這對夫婦目前正在隔離，當地衛生官員呼籲民眾盡量留在家中。

另外，西班牙馬德里同日錄得4宗新冠肺炎變種病毒確診個案，患者均由英國入境。馬德里衛生部門副總監薩帕特羅（Antonio Zapatero）表示，全部變種病毒確診患者的病情不算嚴重。他又表示，當局已對另外3個疑似感染新變種病毒的人進行檢測，將於周二（29日）或周三（30日）取得結果。

馬德里上周二（22日）起禁止所有英國旅客入境，但西班牙國民和長期居留人士除外。

瑞典當局上周六亦宣佈，一名英國旅客於入境後感到不適，經檢測後證實確診變種病毒。瑞典衛生部門官員Sara Byfors表示，這名旅客一直接受隔離，目前當局並未檢測到進一步傳播個案。

責任編輯：李俊儀