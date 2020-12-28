【牛津疫苗】英媒：最快周一獲批 阿斯利康稱有勝利公式

新冠肺炎疫情肆虐，英國出現新冠肺炎變種病毒，外界憂慮新冠疫苗對變種病毒失效。英媒指牛津大學與藥廠阿斯利康（AstraZeneca）研發的新冠疫苗最快本周一（28日）獲批，並於下周一（2021年1月4日）推出。阿斯利康行政總裁更指，已找出牛津疫苗的勝利公式（winning formula）。

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阿斯利康與牛津大學研發名為「AZD1222」的新冠疫苗。英國政府目前已訂購1億劑牛津疫苗，預料到明年3月底可獲供應約4,000萬劑疫苗。

英國《都市報》（Metro）報道，英國監管當局最快將於周一批准使用牛津疫苗。《星期日電訊報》（The Sunday Telegraph）報道，牛津疫苗有望於數日内獲得英國監管機構批准。

報道指，英國各内閣部長已制定計劃，將於明年1月4日於英國全面推出牛津疫苗。英國政府目標是於未來兩周内，為200萬人接種首劑牛津疫苗或輝瑞（Pfizer）疫苗。

英國政府發言人回應，監管機構仍在審查牛津疫苗最後階段的臨床試驗數據，以確定疫苗是否符合安全性和有效性標準，因此必須等待當局就審批疫苗作出的建議。

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此外，阿斯利康行政總裁索里奧（Pascal Soriot）向《星期日泰晤士報》（Sunday Times）表示，研究團隊進行進一步研究後，發現疫苗較預期更有效。

索里奧形容他們已找出接種兩劑疫苗的勝利公式，並承諾儘快公布結果。索里奧又強調如志願者先接種半劑疫苗，其後再接種一劑完整劑量疫苗，疫苗效用率達90%。他相信疫苗的整體數據正面，及符合全球監管機構標準。

《每日電訊報》（Daily Telegraph）上周引述英國政府消息人士指，英國藥物及醫療用品監管局（Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency）將於周一或周二（29日）批准使用牛津疫苗。

責任編輯：鄭錦玲

▲ 英媒指英國牛津大學與藥廠阿斯利康（AstraZeneca）研發的新冠疫苗，最快周一獲批。