【阿里巴巴】當局對阿里涉壟斷調查全部結束 提出對螞蟻集團4大問題 5項整改要求

中國市場監管總局就阿里巴巴（9988）涉嫌市場壟斷，日前正式立案調查，拖累該股股價於上周四（24日）大挫8.1%，收報228.2元，跌20.2元；同日阿里在美股也大跌13.3%，為單日最大跌幅，收市報222美元，也較港股收市亦再低5.7%。

內地傳媒報道，有關阿里巴巴涉嫌壟斷調查全部結束。浙江省市場監管局負責人稱，國家市場監管總局調查組執法人員於12月24日進駐阿里巴巴集團控股有限公司開展調查。調查人員對阿里巴巴集團控股有限公司及部門相關負責人進行了調查詢問，並提取相關證據資料。阿里巴巴集團控股有限公司積極配合，認真接受調查組詢問，及時提供相關資料，自覺接受調查。整個過程平穩有序，當天現場調查全部結束。

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內地傳媒又指，人民銀行、銀保監會、證監會、外匯局等金融管理部門於昨天（26日）二次約談了螞蟻集團。中國人民銀行副行長潘功勝代表四部門就約談情況回答了記者的提問，指出中央高度重視金融科技和平台企業的規範健康發展，而近期中央政治局會議、中央經濟工作會議對強化反壟斷和防止資本無序擴張等作出了一系列重要部署，對做好相關金融管理工作提出了明確要求。

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潘功勝說，螞蟻集團成立以來，在發展金融科技、提高金融服務效率和普惠性方面發揮了創新作用。作為金融科技和平台經濟領域具有重大影響力的企業，螞蟻集團必須自覺遵守國家法律法規，必須將企業發展融入到國家發展大局中，必須切實承擔企業社會責任。



他透露，此次金融管理部門約談螞蟻集團，主要目的是督促指導螞蟻集團深入貫徹黨中央、國務院有關精神，按照市場化、法治化原則，落實金融監管、公平競爭和保護消費者合法權益等要求，進一步規範金融業務經營與發展。



第二次約談了螞蟻集團的主要內容中，金融管理部門根據金融法律法規及監管要求，指出了螞蟻集團目前經營中存在的主要問題：

一.公司治理機制不健全；

二.法律意識淡漠，藐視監管合規要求，存在違規監管套利行為；

三.利用市場優勢地位排斥同業經營者；

四.損害消費者合法權益，引發消費者投訴等。



金融管理部門對螞蟻集團提出了重點業務領域的整改要求：

一.是迴歸支付本源，提升交易透明度，嚴禁不正當競爭。

二.是依法持牌、合法合規經營個人徵信業務，保護個人數據隱私。

三.是依法設立金融控股公司，嚴格落實監管要求，確保資本充足、關聯交易合規。

四.是完善公司治理，按審慎監管要求嚴格整改違規信貸、保險、理財等金融活動。

五.是依法合規開展證券基金業務，強化證券類機構治理，合規開展資產證券化業務。

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責任編輯：陳詠妍