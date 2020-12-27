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【阿里巴巴壟斷】螞蟻集團被金融部門二次約談提5整改　加上阿里巴巴遭查壟斷當日港美急挫逾1成

股市 15:53 2020/12/27

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人民銀行、銀保監會、證監會、外匯局等金融管理部門二次約談了螞蟻集團，中國人民銀行副行長潘功勝指，作為金融科技和平台經濟領域具有重大影響力的企業，螞蟻集團必須自覺遵守國家法律法規，必須將企業發展融入到國家發展大局中，必須切實承擔企業社會責任。

約談消息早於12月24日傳出，加上內地官媒《人民日報》稱，市場監管總局根據舉報，調查阿里巴巴「二選一」等涉嫌壟斷行為。阿里巴巴（09988）當日急跌8.7%，阿里巴巴美股單日急挫13.3%，較港收市價更低5.7%。

------------

12月24日阿里巴巴表現：
港股市場：收市報228.2元，跌20.2元或8.1%，成交159.6億元。
美股市場：收市報222美元，跌34.18美元或13.3%，成交311.6億美元。相當於港股215.17港元，較港收市價低13元或5.7%。

-----------

潘功勝指，螞蟻集團經營中存在的主要問題：（1）公司治理機制不健全；（2）法律意識淡漠，藐視監管合規要求，存在違規監管套利行為；（3）利用市場優勢地位排斥同業經營者；（4）損害消費者合法權益，引發消費者投訴等。

金融管理部門對螞蟻集團提出了重點業務領域的整改要求：（1）一是回歸支付本源，提升交易透明度，嚴禁不正當競爭。（2）二是依法持牌、合法合規經營個人徵信業務，保護個人數據隱私。（3）三是依法設立金融控股公司，嚴格落實監管要求，確保資本充足、關聯交易合規。（4）四是完善公司治理，按審慎監管要求嚴格整改違規信貸、保險、理財等金融活動。（5）五是依法合規開展證券基金業務，強化證券類機構治理，合規開展資產證券化業務。

潘功勝表示，螞蟻集團要充分認識到整改的嚴肅性和必要性，對標監管要求，盡快制定整改方案和實施時間表。同時，要加強風險管控，保持業務連續性和企業正常經營，確保對公眾的金融服務質量。金融管理部門將與螞蟻集團保持密切溝通，充分聽取其意見建議。

金融管理部門未來監管的政策取向將遵循以下原則：（1）一是堅決打破壟斷，糾正、查處不正當競爭行為，維護公平競爭市場秩序。（2）二是堅持所有金融活動必須依法依規納入監管，堅持金融業務必須持牌經營，堅持對各類違法違規行為「零容忍」。（3）三是堅持「兩個毫不動搖」，依法保護產權，弘揚企業家精神，激發市場主體活力和社會創造力，增強金融科技企業在全球的核心競爭力。

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記者：譚志偉

香港股票 阿里巴巴－SW（09988） 螞蟻集團（06688） 中國銀行保險監督管理委員會 中國人民銀行 潘功勝 壟斷

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