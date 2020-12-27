【中美角力】中歐貿協恐生變 拜登團隊為何施壓?

外媒上周指，中歐談判獲得大幅進展，中歐投資協議可望於年底前簽署，中國同意為歐盟企業開放更多市場，包括金融服務、製造業和房地產等領域，中歐原定本周宣布簽訂貿易協議，但拜登（Joe Biden）高級助手，兼獲提名為國安顧問的蘇利文（Jake Sullivan ）日前在Twitter發文，暗示拜登對這項協議不滿。

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白宮國家安全委員會(National Security Council)發言人John Ullyot警告，如果沒有強有力的執行和核查機制，與中國達成任何承諾都只是他們宣傳上的勝利。紐約時報評論指，如中歐能達成協議，對中國來說將會是意想不到的外交勝利，因中國近年在應對新冠疫情問題上及處理澳洲爭議，令中國國際地位大幅下降。

該報分析，歐盟領導人希望能向外界展示，他們能利用自身力量對付中國，同時希望拜登能修補與盟友間的關係，同時美國亦希望與歐盟合作對抗中國。事實上，蘇利文周一（21日）在Twitter指，新一屆政府「歡迎盡早與歐洲夥伴磋商，討論對中國經濟行為的共同擔憂」。



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