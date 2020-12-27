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【5G】外媒測試美國Verizon 5G網速慢過4G？　敗因或在於DSS限制

科技 15:26 2020/12/27

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美國測試 DSS 5G慢過4G? 外媒：暫時關上5G體驗更好

5G的網速理論上比4G高上多倍，惟在實際應用場景下或有不少問題。外國科技媒體測試，現時美國紐約的5G速度，表現竟然比4G來得差，原因估計是DSS（動態頻譜共享，Dynamic Spectrum Sharing）的原理作怪。媒體甚至呼籲短時間內，關掉5G網絡，或會有更佳的網絡體驗。

美國多個地區陸續開通5G網絡，據科技媒體《PCMag》的資料，當地營運商Verizon的超寬頻（UWB）5G網絡覆蓋範圍有限，用戶只要超出特定範圍就無法接收到 UWB 5G 網路。而該企10月推出運用DSS技術的「全國5G」，用戶在DSS 5G的範圍內，手機就會自動跳出「5G」的圖案，讓更多用戶能夠接收5G訊號。

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不過，《PCMag》記者日前使用Verizon的5G Sim卡，以iPhone 12 Pro在紐約8個地點進行測試，卻發現在其中6個地點中，DSS 5G的網速都比4G網速為差，1個網速為略高，僅餘下一個明顯較快。

理論上，當使用DSS 5G時，最低限度仍可獲得與4G相約的網速，該媒體引述專家的猜測，或與手機在DSS情況下，處理載波聚合（carrier aggregation）的表現，較只用4G LTE的性能表現較差。Verizon回應指出，大部分顧客在使用「全國5G」時能獲得與4G相似的效能，而DSS作為新技術，該企將持續改善技術，預計在2021年後表現會有所提升。

責任編輯：周俊霖

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