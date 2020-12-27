【變種病毒】日本出現確診個案 暫停外國旅客入境

英國發現新冠肺炎變種病毒，加拿大、香港等地都出現變種病毒確診個案。日本宣佈發現變種病毒確診個案，變種病毒於日本更出現本地傳播。日本政府上周六（26日）宣佈，為防止日本疫情惡化，由周一（28日）起暫停所有來自其他國家及地區的外籍人士入境，直至明年一月下旬。

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日本上周六新增3,881宗新冠肺炎個案，創單日新高。日本政府更宣佈，於東京都發現2宗新冠肺炎變種病毒確診個案。首宗為一名30多歲的男機師，他在本月6日由倫敦返回日本。另一宗個案確診者為男機師一名20多歲的女性家人，沒有外遊記錄，屬日本首宗變種病毒傳播個案。

日本為免疫情加速傳播，將由周一起暫停所有國家和地區的外籍人士入境。日本政府指，日本將繼續與達成商務協議的11個國家和地區維持商務往來，來自包括中國内地、泰國、台灣等地的商務人士仍可入境。

日本要求由出現變種病毒個案的地區返回日本的居民及持簽證人士，必須提交上機前72小時內的新冠肺炎病毒檢測陰性結果，並於入境日本時再次接受檢測。如未能提供陰性檢測結果的人士，將要前往特定地點接受隔離14日

日本周一起亦會暫停發放所有簽證。至於已獲發簽證的人士，除非過去14日內曾到訪英國或南非，否則仍可入境日本。

責任編輯：李俊儀