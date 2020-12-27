【新冠疫苗】德國展開接種 101歲女人瑞搶先打第一針

新冠肺炎疫情全球大流行，各國都正展開大規模新冠疫苗接種。歐盟藥品管理局上周批准使用輝瑞（Pfizer）研發的新冠疫苗，德國於「拆禮物日」（Boxing Day）率先開始接種新冠疫苗，一名101歲的女人瑞成為首位正式接種新冠疫苗的德國人。

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歐盟藥品管理局上周一（21日）批准緊急使用輝瑞及BioNTech研發的疫苗，德國、法國、意大利及奧地利等多個歐盟國家原定於12月27日開始接種疫苗，德國當局計劃安排療養院友、80歲以上長者和醫護人員，成為首批接種疫苗群體。

但德國的薩克森－安哈爾特州（Saxony-Anhalt）提前於26日展開接種。該州城市哈爾伯施塔特（Halberstadt）一間療養院，上周六（26日）有40名院舍長者和10名職員接種疫苗。療養院内101歲的婆婆闊伊扎拉（Edith Kwoizalla），成為臨床試驗者以外首個接種疫苗的德國人。

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德國聯邦衛生部旗下的羅伯特科赫疾控研究所（Robert Koch Institute）上周六發布數據，顯示德國過去一日再增14,455人確診新冠肺炎，再增240人死亡，反映疫情仍未受控。

德國衞生部長施潘（Jens Spahn）形容，新冠疫苗是德國戰勝新冠疫情及挽救生命的關鍵（essential key）。施潘預計德國截至今年底會有130萬劑疫苗交付，明年1月底將提升至每周交付70萬劑。他更估計直至明年3月底，德國的輝瑞疫苗整體交付量可突破1,000萬劑。

除了德國外，匈牙利與斯洛伐克都提前於上周六展開疫苗接種。

責任編輯：鄭錦玲

▲ 德國於12月26日率先開始接種新冠疫苗，一名101歲的女人瑞成為首位正式接種新冠疫苗的德國人。