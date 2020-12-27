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【疫市高價】啟德區屋苑4房高價7萬租出 貴過九龍站上蓋 邊個樓盤咁厲害?

股樓投資 14:26 2020/12/27

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疫情持續近一年，本港經濟前景絕不明朗，租金早已調頭向下，其中大單位的租金跌幅更明顯，但啟德嘉匯一個天台特色戶日前錄得大額租務成交，單位以7萬元租出。

【低水筍盤】屯門市中心屋苑地段就腳仲係「4字頭」 買家見有心水放盤即Full Pay購入，詳見【下一頁


香港置業首席聯席董事胡耀才表示，啟德區具發展潛力，吸引用家進駐，該行日前促成一宗嘉匯的大額租務成交，租出單位為嘉匯5座高層A室，4房間隔，向西南內園景，實用面積約1,832平方呎。

【筍盤推介】 位處名校網3房戶平過銀行估價6% 間隔四正好實用 最啱換樓客，詳見【下一頁


胡耀才指，業主以約8萬元放租約3個月後吸引外區客洽詢，議價後減價約1萬元或約12.5%，以約7萬元租出，實用呎租約38.2元。據悉，新租客為家庭客，心儀單位優質，附特大平台及天台，在睇樓1次即決定承租。資料顯示，業主於2019年7月以約6,412萬元購入上述單位。

    點擊圖片放大


上述成交租金較九龍站及南昌站上蓋豪宅，如匯璽2A座高層A室，4房連多用途房間隔，向南望維港海景，實用面積約1,343方平方呎，日前以5.4萬租出，呎租約40.2元。據地產代理網上放盤資料，現時九龍站凱旋門一個位於1座高層B室、實用面積1,266平方呎的4房單位租盤，以每月6.2萬元放租。

【樓市現象】疫情下筍盤處處任君選擇 租客升呢做業主 712萬購置富花園，詳見【下一頁

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記者：陳詠妍


 

放盤 豪宅 九龍站 啟德 南昌 嘉匯 凱旋門

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