【疫市高價】啟德區屋苑4房高價7萬租出 貴過九龍站上蓋 邊個樓盤咁厲害?

疫情持續近一年，本港經濟前景絕不明朗，租金早已調頭向下，其中大單位的租金跌幅更明顯，但啟德嘉匯一個天台特色戶日前錄得大額租務成交，單位以7萬元租出。

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香港置業首席聯席董事胡耀才表示，啟德區具發展潛力，吸引用家進駐，該行日前促成一宗嘉匯的大額租務成交，租出單位為嘉匯5座高層A室，4房間隔，向西南內園景，實用面積約1,832平方呎。

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胡耀才指，業主以約8萬元放租約3個月後吸引外區客洽詢，議價後減價約1萬元或約12.5%，以約7萬元租出，實用呎租約38.2元。據悉，新租客為家庭客，心儀單位優質，附特大平台及天台，在睇樓1次即決定承租。資料顯示，業主於2019年7月以約6,412萬元購入上述單位。

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上述成交租金較九龍站及南昌站上蓋豪宅，如匯璽2A座高層A室，4房連多用途房間隔，向南望維港海景，實用面積約1,343方平方呎，日前以5.4萬租出，呎租約40.2元。據地產代理網上放盤資料，現時九龍站凱旋門一個位於1座高層B室、實用面積1,266平方呎的4房單位租盤，以每月6.2萬元放租。

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記者：陳詠妍



