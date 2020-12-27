【數碼貨幣】比特幣升勢未止　周日直撲27000關

比特幣強勢未止，據Coinbase數據顯示，比特幣最新報26,675美元，升超過7%，最高曾見26,962.49美元，直撲2,7000美元大關。今年以來，Bitcoin年初受疫情拖累，3月失守4千美元，但隨著聯儲局維持寬鬆政策，比特幣已累升2.7倍。

比特幣一度升穿2.3萬 分析: 預料可破4萬美元



著名交易員Philip Swift表示，比特幣目前快速上漲，比特幣數量超過1,000枚的比特幣錢包數量有所減少，相反錢包只持有1至10個比特幣的散戶開始增加，反映近日投資比特幣的散戶增加。



早前虛擬貨幣投資公司CoinShares形容，Bitcoin破2萬美元是里程碑，在未來三至六個月升穿3.5萬美元，亦不會感到意外。被譽為「科技女股神」的Catherine Wood更估計，比特幣的升勢只是剛開始，未來或有機會升至50萬美元。

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