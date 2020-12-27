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【新冠疫情】變種病毒全球急擴散 瑞典加拿大相約失守

環球政經 13:14 2020/12/27

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英國上周發現新冠病毒出現變種後，有超過四十個國家及地區限制英國航班來往英國，但措施未能阻隔病毒傳播，繼南非、西班牙、澳洲、意大利、荷蘭等國出現個案後，加拿大出現首宗變種新冠病毒感染個案，患者是安大略省南部一對夫婦，他們沒任何外遊及出境紀錄，亦未曾接觸高風險患者。

【新冠疫情】拒信製造商提供數據 牛津大學曾擅減疫苗劑量


安大略省隨即宣布進入封鎖狀態，呼籲市民減少外出並遵守公共衞生指引，加拿大政3則延長對英國航班禁令至明年1月6日，並擴大對南非旅客的檢查和監控措施。加拿大安大略省過去兩天新增逾4,000宗確診病例，連續12日平均單日錄得超過2,000宗新症。


瑞典衞生部門周六亦表示，一名來自英國的旅客確診感染變種新冠病毒，目前在斯德哥爾摩南部接受隔離，為該國首宗變種新冠病毒感染個案。

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撰文 : 林展鋒

疫情 斯德哥爾摩 瑞典 荷蘭 南非 加拿大 意大利 澳洲 英國 西班牙

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