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【疫情反覆】袁國勇：疫情有機會再次反彈 「不要再有聚餐 直至疫苗出現」

環球政經 13:19 2020/12/27

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本港新冠肺炎疫情反覆，自爆發第四波疫情近一個月，現時每天新增確診個案仍在口高雙位數字水平。政府專家顧問、港大醫學院微生物學系講座教授袁國勇今天（27日）接受電視節目訪問表示，第四波疫情有回落，相比高峰時確診個案減少四成，但相信冬至和聖誕假多了市民外出，疫情回落速度會減慢甚至有機會反彈。

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不過袁國勇坦言市民對社交距離措施支持度低，認為在未有新冠疫苗之前，目前唯一方法控制疫情的方法是增加社交距離，包括人人戴好口罩及不要再有聚餐。對於應否推出「新招」再收緊措施，他直言下一步是禁足，即是商舖都要關舖，像英國倫敦，但他坦言，目前已經很艱難，業界面臨倒閉，不願再給多更多意見。

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袁國勇指，清零是可以做得到，但要每一環包括政府、醫護、業界、市民都要做好才可發生，但目前無辦法落實所有防疫措施，因有任何一環做得不好，就會令疫情反覆。他認為，若每人不是做好應份的事，都難以令大家希望的情況發生，所以最後要等待全民接種疫苗，香港疫症才可消失。

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責任編輯：陳詠妍

疫苗 香港大學 冬至 袁國勇 商舖 疫情 新冠肺炎疫情

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