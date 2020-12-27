  • 24°C
香港時間 : 20201227日 (日) 13:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國經濟】特朗普拒簽紓困法案　拜登警告將有破壞性後果

環球政經 12:53 2020/12/27

分享：

候任總統拜登（Joe Biden）警告，總統特朗普（Donald Trump）拒絕簽署國會通過的疫情紓困法案，將會產生破壞性後果，大約1000萬人將無法領取特別失業救濟津貼，中小企也將無法渡過冬天，政府資金則會在數內到期，意味聯邦政府公務員將不能夠獲得薪酬。

【美國經濟】特朗普稱9000億美元抒困法案為恥辱 敦促國會盡快進行修改


國會通過涉及近9000億美元的疫情紓困法案、大約1.4萬億美元的政府開支法案後，特朗普至今仍拒絕簽署有關法案，他在Twitter帖文形容法案可恥，要求國會將向美國民眾發放的個人補助金，由每人600美元提高至2000美元。紓困法案中包括了600美元的一次性現金發放給合資格國民，特朗普表示該筆金額「少得荒唐」（ridiculously low），並應該增加至2000美元。

特朗普指責國會通過的法案有很多不必要的開支，例如撥款4000萬美元予首都華盛頓的甘迺迪表演藝術中心（John F. Kennedy Center for the Performing Arts），他認為中心在疫情之後便關閉，而較早前國會亦撥款10億美元給首都區的博物館及展覽館，因此質疑這次撥款的原因。

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按【https：//bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 林展鋒

失業 疫情 經濟 特朗普 拜登 美元 美國 Twitter

上一篇文章

新界西北新鐵路線落實 黃偉綸冀沿線建7萬個住宅單位

下一篇文章

【低水筍盤】屯門市中心屋苑地段就腳仲係「4字頭」 買家見有心水放盤即Full Pay購入
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【樓市現象】疫情下筍盤處處任君選擇 租客升呢做業主 712萬購置富花園
【樓市現象】疫情下筍盤處處任君選擇 租客升呢做業主 712萬購置富花園
【2021展望】2021年 值得留意的10大港股
【2021展望】2021年 值得留意的10大港股
賣足7年終甩手　蔚藍灣畔平安夜減價沽
賣足7年終甩手　蔚藍灣畔平安夜減價沽
【絕世筍工】日男創新工種「什麼都不做的人」 年接千單生意成大紅人
【絕世筍工】日男創新工種「什麼都不做的人」 年接千單生意成大紅人
【長沙灣上車盤】衣食住行樣樣掂　半新盤慳裝修　市區樓不用500萬
【長沙灣上車盤】衣食住行樣樣掂　半新盤慳裝修　市區樓不用500萬
【美股焦點】科技股女股神Cathie Wood：5大科技創新將顛覆全球經濟
【美股焦點】科技股女股神Cathie Wood：5大科技創新將顛覆全球經濟