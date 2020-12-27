【美國經濟】特朗普拒簽紓困法案　拜登警告將有破壞性後果

候任總統拜登（Joe Biden）警告，總統特朗普（Donald Trump）拒絕簽署國會通過的疫情紓困法案，將會產生破壞性後果，大約1000萬人將無法領取特別失業救濟津貼，中小企也將無法渡過冬天，政府資金則會在數內到期，意味聯邦政府公務員將不能夠獲得薪酬。

【美國經濟】特朗普稱9000億美元抒困法案為恥辱 敦促國會盡快進行修改



國會通過涉及近9000億美元的疫情紓困法案、大約1.4萬億美元的政府開支法案後，特朗普至今仍拒絕簽署有關法案，他在Twitter帖文形容法案可恥，要求國會將向美國民眾發放的個人補助金，由每人600美元提高至2000美元。紓困法案中包括了600美元的一次性現金發放給合資格國民，特朗普表示該筆金額「少得荒唐」（ridiculously low），並應該增加至2000美元。

特朗普指責國會通過的法案有很多不必要的開支，例如撥款4000萬美元予首都華盛頓的甘迺迪表演藝術中心（John F. Kennedy Center for the Performing Arts），他認為中心在疫情之後便關閉，而較早前國會亦撥款10億美元給首都區的博物館及展覽館，因此質疑這次撥款的原因。

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按【https：//bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機