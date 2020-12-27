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內地禁止銀行與第三方網絡平台合作攬存

股市 07:44 2020/12/27

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互聯網存款產品從支付寶、騰訊理財通、京東金融、美團金融、度小滿等下架後，再有新進展，內地禁止銀行與第三方網絡平台合作攬存。有華東地區銀保監局於12月24日下發的《關於進一步規範轄內存款市場若干問題的通知》，第一條要求各類型銀行機構不得通過第三方互聯網平台，或與其他第三方中介合作的方式吸收存款，已經開展合作的，即日起下架相關存款產品，終止合作。

第二條：嚴禁與票據中介開展合作，或授意默許企業與票據中介合作，助長存款或理財產品質押循環開票開證等業務非常規增長，加強監測跟踪，對於疑似與中介合作的客戶，准入上從嚴把關。

第三條：加大員工行為排查力度，嚴查員工與外部中介內外勾結有組織攬存行為，對於涉嫌違法犯罪的堅決移送。

第四條：嚴格遵循存款偏離度管理相關監管要求，重申不得設置存款時點考核指標，杜絕存款「衝時點」。

至於對市場影響，市場認為，對中小銀行影響大。因為監管合規要求加強，加上普通存款對投資者吸引力下降，面對年終考核，銀行攬儲壓力大，中小銀行原本透過創新的存款產品及理財產品，以較高存息吸收存款。

不過，也有業內人士認為，這只是部分銀行、局部轄區內的市場規範動作，對銀行體系流動性衝擊或有限。

另外，減少吸收存款的銀行，可能通過銀行間拆借市場以獲得資金，愈近年底，銀行尤其是中小行的資金需求愈大，拆息市場或出現挾息情況，若拆息夾高，恐波及其他資產市場、直至周五元旦前，本周的發展非常關鍵。

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【監管大行+螞蟻】央行本周兩大招　整頓六大銀行螞蟻存款

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記者：譚志偉

香港股票 阿里巴巴－SW（09988） 騰訊控股（00700） 支付寶 京東（美：JD） 中國銀行保險監督管理委員會 京東集團—SW（09618）

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