【新隧道通車】屯赤隧道今日起通車 呢幾項新交通安排你要知

屯門──赤鱲角隧道於今天（27日）上午8時通車，駕駛人士可以選用此新隧道往來新界西北及北大嶼山，青嶼幹線也27日凌晨零時開始豁免收費，駕駛人士可依照現場交通指示直接駛過大嶼山收費廣場，毋須停車及繳費。

運輸署提醒市民留意新安排，運輸署表示，屯門──赤鱲角隧道周日上午8時通車，駕駛人士可選用新隧道往來新界西北和北大嶼山。屯門區內駕駛人士可因應交通情況，使用鳴琴路、青雲路、龍門路等進入新隧道，以避免繞經較為繁忙的屯門公路和皇珠路，運輸署和路政署已在適當位置加設指示牌。

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由於隧道屯門出入口的龍富路迴旋處的車流有所改變，駕駛人士應留意現場指示牌，駛近迴旋處時應減慢車速，注意匯合點車輛。

位於屯門赤鱲角隧道公路的巴士轉乘站會於隧道通車翌日，即周一（28日）啟用，運輸署提醒市民留意相關交通和公共運輸安排。運輸署表示，由12月28日首班車起，六條由龍運巴士營辦往來北大嶼山及新界西北的專營巴士路線，即A33、A33X、A34、E33、E33P和NA33，將改經新隧道，並停靠屯門---赤鱲角隧道巴士轉乘站。運輸署提醒乘客，該六條巴士路線在改道後不會途經青嶼幹線。

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行政長官林鄭月娥於26日主持屯門至赤鱲角北面連接路通車儀式，與運輸及房屋局局長陳帆等乘坐巴士試行屯門至赤鱲角北面連接路，了解工程項目和相關交通安排。北面連接路全長5.5公里，其中約五公里為屯門──赤鱲角隧道，是連接屯門南和港珠澳大橋香港口岸的海底行車隧道。



北面連接路開通後，屯門至赤鱲角連接路將全線貫通，往返屯門南和香港國際機場的行車時間可節省約20分鐘。

屯門──赤鱲角隧道是香港首條在海床底下鑽挖建造、最長和最深的海底行車隧道，所使用的隧道鑽挖機直徑達17.6米，屬全球最大，並首次引進飽和高壓技術應付深入水平面以下約60米的工作環境。

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責任編輯：陳詠妍