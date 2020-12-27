【低水筍盤】屯門市中心屋苑地段就腳仲係「4字頭」 買家見有心水放盤即Full Pay購入

屯門──赤鱲角隧道明日上午8時通車，屯門區一帶物業樓價升值潛力也看高一綫，加上區內樓價相對低水，過去一年吸引不少買家前往該區尋寶，疫市下交投量也十分暢旺。日前位於屯門市中心的華都花園錄得一宗買家一筆過購入高層單位個案。

【樓市現象】疫情下筍盤處處任君選擇 租客升呢做業主 712萬購置富花園，詳見【下一頁】



祥益地產區域董事袁思賢表示，華都花園位於屯門市中心，交通便利，步行至輕鐵站只需10分鐘，環境靜中帶旺。日前分行促成一宗華都花園的買賣成交個案，單位為5座高層B室，實用面積412平方呎，原則為兩房間隔。



新買家為區內客，鍾情該屋苑屬屯門市中心地段，有感地段十分方便就腳，而且單位間隔實用，遂便決定以495萬購入上址作自住用途，無需承造按揭，以實用面積計算呎價為12,015元，屬市場價成交。

【樓市現象】苦候黃埔花園大單位多時 放盤一出半個鐘用家即撲入市 業主一毫子都唔使減，詳見【下一頁】



座落屯門市中心地段的華都花園，於1982年1月落成，發展商為長實（01113）及新地（00016），由5座物業組成，提供1,032伙，單位實用面積由404至533平方呎，間隔主要為2房及3房，當中2房戶佔總數八成，實用面積介乎404至414平方呎。屋苑基座為樓高3層的華都商場，設有餐廳、超級市場等，也可接通屯門市廣場。由屋苑步行至西鐵屯門站約15分鐘左右。屋苑附近也設公共運輸交滙處，有多條巴士及小巴綫前往港九各區，交通尚算便利。



華都花園雖然位於屯門區市中心地段，但樓價卻相對低水，據地產代理網站的數據，現時該屋苑仍有樓價4百餘至5百餘萬元的2房放盤。

【筍盤推介】 位處搶手名校網交通方便 2房高層單位減價20萬 啱哂小家庭，詳見【下一頁】

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按【https：//bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：陳詠妍



