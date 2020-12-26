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【真誠打動】買樓要講價　孝順仔、愛妻號竟有優勢？

股樓投資 19:11 2020/12/26

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經濟前景未明，惟樓市未受太大影響，不少上車客趁機入市，且以不同理由向業主講價，回顧最近數月成交，市場屢錄有趣成交，舉例說，有買家是愛妻號，終以真誠打動業主減價。不過，不少代理指，部分買家叫價「企硬」，要成功講價不易。

利嘉閣梁桂華說，屯門大興花園一期4座中層D室，實用面積428平方呎，放盤約兩個月，原開價560萬元，終減價42萬元，以518萬元易手，減幅約7.5%實用呎價12,103元。代理續說，買家為外區客，見上述單位間格實用，景觀開揚，太太一見傾心，由於業主見買家是「愛妻號」，深受感動，故減價成交。

美聯物業丘松原說，位於香港仔市中心的金豐大廈，獲孝順仔入市，屋苑極高層B室單位，實用面積450平方呎，原叫價738萬元放盤，終獲業主減價約30萬元，以708萬元易手，實用呎價約15,733元。據悉，買家現住南區自置公屋單位，因父母年長及需每天到香港仔買餸及起居，故買入單位讓父母居住，而公屋單位則繼續自住。

有代理說，買家講價時，可用誠意打動業主，不妨大打「人情牌」，如協助子女上車、「畀機會後生仔上車」等，但不要過分，又或造作，而雙方傾好價後，買家最好盡快做決定。

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撰文 : 黄卓賢

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