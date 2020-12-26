【北水部署】生科B股獲納入港股通　邊隻可成北水新貴？

新一份《施政報告》公布，中央政府同意擴大互聯互通選股範圍，將未有盈利的生物科技股（B股）納入選股範圍。及至近日，香港、上海、深圳三地交易終有細節公布。深交所宣布，下周一（12月28日）起，有6隻未有盈利的生物科技股（B股），將獲納入港股通。至於上交所，則有3隻B獲納入名單。值得留意的是，市場原預計康希諾（06185）會被納入名單，但最終落選。

港交所（00388）表示，歡迎滬深交易所宣布根據《主板上市規則》第18A章節上市的合資格生物科技公司的股票，將於2020年12月28日納入港股通股票範圍。港交所將繼續與內地交易所伙伴密切合作，持續優化互聯互通機制。

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深交所名單：

啟明醫療（02500）

亞盛醫藥（06855）

康方生物（09926）

康寧傑瑞（09966）

諾誠健華（09969）

沛嘉醫療（09996）

上交所名單：

康方生物（09926）

諾誠健華（09969）

沛嘉醫療（09996）

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