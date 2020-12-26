【變種病毒】於尼日利亞出現 與英國南非變種版本不同

▲ 非洲尼日利亞衛生部門指，當地出現新冠肺炎變種病毒。

新冠肺炎疫情全球大流行，英國和南非都相繼出現變種病毒。非洲尼日利亞衛生部門指，當地出現新冠肺炎變種病毒，但與英國及南非發現的變種病毒株不同。但非洲當局指即使發現變種病毒，也不會影響新冠疫苗計劃的部署。

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英國公共衛生部門（PHE）在9月發現第一款名為「B.1.1.7」或者「VUI-202012/01」的變種新冠病毒。而第二款變種新冠病毒名為「501.V2」，在本月於南非被發現。

尼日利亞疾控中心通報，當局分別於8月3日及10月9日於奧孫州（Osun）採集的兩個患者樣本中，發現新的變種病毒株。當局表示於尼日利亞發現的變種病毒株，與上述兩款病毒株有分別。

尼日利亞疾控中心正研究新病毒株，該中心總幹事伊海克韋祖（Chikwe Ihekweazu）表示，目前仍未能確切判斷新出現的病毒株，會否比舊病毒株更致命。

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尼日利亞近期的疫情惡化，本月的感染數字較上一個月大增52%。伊海克韋祖估計，變種病毒株可能是導致近期確診個案急增的原因。由於疫情嚴峻，尼日利亞本周加強限制聚會，更呼籲民眾避免於聖誕節假期期間出遊，以免疫情加劇擴散。

不少非洲國家希望於明年初獲得新冠疫苗，展開大規模接種計劃。尼日利亞疾控中心表示，新的變種病毒株不會影響當地對於疫苗的部署。

責任編輯：鄭錦玲