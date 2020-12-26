女股神Cathie Wood：5大科技顛覆全球經濟　標普過半成分股面臨危機

▲ 科技股女股神Cathie Wood預言，5大科技創新將顛覆全球經濟。

有「科技女股神」之稱的方舟投資（ARK Investment Management）創始人兼首席執行官Cathie Wood近日撰文表示，5大科技創新將會重塑市場，標普500指數中有超過一半成分股將面臨「去中間化（disintermediation）風險，籲投資人宜提早布局迎接劇變。

英國《金融時報》刊載Cathie Wood的文章指，方舟投資認為DNA定序、機器人技術、能源儲存、人工智能和區塊鏈，這5大科技創新可顛覆全球經濟。其中涵蓋14種技術，包括基因療法、3D打印、雲計算、大數據分析和加密貨幣等。

Cathie Wood舉例，隨著自動駕駛技術的發展，汽車、鐵路和航空可能會屈服於於機器人、儲能和人工智能的科技融合（convergences）。因為當這些力量結合後，會導致現有運輸成本結構失效。方舟投資預測，未來5年全球電動車銷售將提升20倍，從2020年的200萬輛、市場佔有率2.5%，至2025年增至4000萬輛、市佔45%，意味未來傳統汽車將會喪失近一半的市場份額。方舟投資為此持有特斯拉（美：TSL）。

企業不積極投資創新終將淪為輸家 標普超過一半成分股面臨危機

另外，她說，在傳統金融服務領域，由於應用程序編程接口（API）、社交平台和區塊鏈技術的出現，令當下的金融生態系統的中間商面臨「去中間化」，跨領域的新技術將促進商業和消費者市場的融合。

她提示，去中間化的高風險產業，包括能源業、工業、非必需性消費業、電信業、健康照護業、金融業等。而這些產業約佔標普500成分股的一半。

因此她預言，企業如果不積極投資5大創新，將淪為輸家，逐漸被市場淘汰，尤其是熱衷回購、高息股息的企業最危險，理由是這些企業會逐漸失去資產負債表彈性，無法投資應對科技變革。

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編輯：陳華