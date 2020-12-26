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「英女王聖誕文告」表演TikTok跳舞狂歡？　原來是Deepfake技術（有片）

商業 16:30 2020/12/26

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（Channel 4影片截圖）

有英國電視台播放一段另類的「英女王聖誕文告影片」，片段中的「英女王」更自我挑戰拍TikTok影片、盡情跳舞。不過，事實這段影片是由英國電視台Channel 4以Deepfake電腦合成技術製成。

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英國廣播公司（BBC）指出，英國女王傳統聖誕文告是在BBC及獨立電視台（ITV）播放，但Channel 4每年亦有製作「另類女王聖誕文告」的傳統，今年他們則使用Deepfake技術製作搞笑影片。

搞笑影片由女演員Debra Stephenson穿上藍色洋裝，再換上英國女王的面孔發言，發表另類「聖誕文告」。「女王」在影片中更自我挑戰拍TikTok跳舞影片，更一改以往正經形象，稱「在BBC上，我總是沒法講真心話。感謝有Channel 4，讓我可暢所欲言。」

BBC指出，Deepfake技術早在2018年開始崛，由人工智能技術使影像上的面孔互換。現在已有無數個應用程式可做到Deepfake技術，只需要一張照片，就能把一名荷里活影星的臉換到用戶身上。

Channel 4表示，他們的初衷是想針對數碼時代的假新聞提出「嚴正警告」，但也有人警告，越來越多人擔心Deepfake技術可能被用在其他惡意用途。

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責任編輯：葉泳珊

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